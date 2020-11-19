اقتصادية البرلمان: لقاء مدبولي بشبابنا بالخارج سيؤثر إيجابيا على التنمية بمصر





أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اهمية القضايا التى تناولها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال لفائه بوفد من الشباب المصريين الدارسين في الخارج بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مثمنا الدور المهم والحيوي الذى تقوم به السفيرة نبيلة مكرم لعقد مثل هذه اللقاءات.





وأشاد " عبد الحميد " فى بيان له اصدره اليوم بتأكيد رئيس الوزراء سعادته للقاء شباب مصري ناجح واعد أتيحت له الفرصة لدراسة تخصصات متميزة في الجامعات الأجنبية بالخارج وتأكيده أن الدراسة بالخارج تتيح فرصة الاحتكاك بمجتمعات وثقافات مختلفة، والتعرّف على تجارب الدول والاستفادة منها وإثراء وتطوير أنماط التفكير لدى الشباب.





وأكد الدكتور محمد عبد الحميد اهمية طرح رئيس الوزراء لتجربته وأنه شخصيًا خاض نفس التجربة خلال دراسته للدكتوراه بألمانيا، لكنه كان عاقدًا العزم على العودة لمصر وأن مصر اليوم تختلف عن عدة سنوات سابقة، وأصبح تواجد الشباب فى مناصب قيادية أمرًا معتادًا، ولا سيّما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، هو الداعم الأول لشباب هذا الوطن، ولديه قناعة بقدرة الشباب على القيادة وتولي المسئولية في المواقع التنفيذية.





واشاد بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولى لشباب مصر بالخارج بان بلدنا بتتغير، وهذا عصر مساندة ودعم الشباب، وأمامكم فرصة تاريخية للتواجد هنا وإحداث الفارق فاغتنموها وأن القيمة المضافة للشاب المصرى الحاصل على تعليم متميز بالخارج ستكون أكبر، لو قام باستثمار قدراته ومهاراته فى مصر.





وأكد الدكتور محمد عبد الحميد ان هذه القضايا المهمة التى استعرضها الدكتور مصطفى مدبولى امام شباب مصر بالخارج ستكون لها اثارها الايجابية على شباب مصر الواعد بالخارج للتفكير بكل جدية فى استفادة مصر اكبر استفادة اقتصادية واستثمارية من هذا الشباب الناجح خاصة داخل المشروعات التنموية الكبرى التى تنفذها مصر بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع انحاء البلاد ، مشيرا إلى ان شباب مصر بالخارج يعتبر من الشباب الناجح الذى لديه طموحات كبيرة يمكن للدولة المصرية الاستفادة منها.





وكانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج قد استهلت اللقاء بالإشارة إلى أن هؤلاء الشباب الدارسين بالخارج هم مجموعة من المصريين الذين يشعرون بالامتنان لمصر وقيادتها، على المساعدة التي تلقونها لتسهيل عودتهم إلى مصر خلال ذروة الموجة الأولى من جائحة «كورونا»، حيث كانوا ضمن مجموعة العالقين بالخارج، والذين نجحت جهود اللجنة الوزارية لحل أزمة العالقين فى إعادتهم سالمين إلى أرض الوطن وأضافت الوزيرة، أن وزارة الهجرة قامت على مدار الفترة الماضية بتنظيم برنامج تعريفي شامل لهم، ليتعرفوا على جوانب التطور والتحديث التى تجرى على أرض مصر، كما تم تنظيم برامج تدريبية مصغرة لهم فى الوزارات التى تتناسب مع تخصصاتهم.





ونوهت السفيرة نبيلة مكرم، إلى أن وزارة الهجرة كانت قد أطلقت مبادرة «شباب الدارسين بالخارج» خلال الفترة الماضية، واستمرت حتى نوفمبر الجاري، متضمنة زيارات ولقاءات متنوعة لعدد من الوزارات والجهات الحكومية؛ بهدف تعريفهم بما يدور على الساحة المصرية، من تحديات وجهود التنمية في القطاعات المختلفة، ولتعزيز صلاتهم بالوطن في الوقت نفسه.





وأشارت الوزيرة إلى اللقاء الذي تشرف خلاله الشباب بلقاء فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وكذلك بقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية واختتمت مكرم حديثها بالتأكيد على أن هؤلاء هم رصيد مصر من القوة الناعمة في الخارج، ولو قرروا العودة إلى مصر فى ختام دراستهم، فإن وطنهم يفتح ذراعيه مرحبًا بهذه النخب المتميزة من شباب مصر.