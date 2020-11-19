انتبه.. ثغرات خطيرة في واتساب تهدد مستخدمي هواتف آيفون

يعد واتساب عبارة عن منصة مراسلة تستخدم على نطاق واسع حول العالم، ومع نظام التشفير من طرف إلى طرف، وتزعم شركة فيسبوك المالكة للخدمة أن التطبيق يقدم أمانا مطلقا وخصوصية قوية لجميع مستخدميه البالغ عددهم ملياري مستخدم نشط على مستوي العالم، ولكن، قد لا يكون التطبيق آمنا كما تدعى الشركة.





وبحسب ما ذكره موقع "digital information world"، عثر بعض الخبراء الأمنيون على خلل تقني خطير يعرض مستخدمي تطبيق واتساب على هواتف آيفون للاختراق، كما يمكن أن يتيح وصولا غير مشروع لأشخاص غير مصرح لهم إلى صورك وفيديوهاتك.









وتظهر الثغرة حينما يقوم المستخدم بنقل حساب واتساب الخاص به من هاتف آيفون قديم إلى آخر جديد، إذ يعرض التطبيق خيارا لنقل البيانات والمحادثات التي تحميلها عبر خاصية النسخ الاحتياطي إلى iCloud، وهي سحابة التخزين الخاصة بشركة آبل والتي تسمح للمستخدمين بتخزين نسخة ملفاتهم وحفظها عبر الإنترنت.





ووفقا للموقع التقني، فأن هذه النسخ الاحتياطية ليست محمية بميزة التشفير من طرف لطرف الذي يقدمه واتساب، مما يجعل من السهل على وكالات انفاذ القانون الوصول إلى تلك النسخة الاحتياطية من الرسائل بفضل تلك ثغرة في مجالي الأمن والخصوصية، وقد نجح تطبيقي سيجنال Signal و iMessage المنافسين لواتساب بتأمين مثل هذه الثغرة.





وذكر الموقع التقني، أنه توجد ثغرة ثانية بتطبيق واتساب على نظام تشغيل هواتف آيفون ios، متعلقة بالخصوصية والأمان أيضًا وهي ميزة قام التطبيق الاجتماعي بطرحها مؤخرا والتي تسمح لمستخدمي واتساب بحذف رسائلهم ذاتيا بعد مدة معينة من إرسالها.





وتتعلق الثغرة بخيار الحفظ التلقائي للصور والبيانات أثناء استخدام ميزة الحذف الجديدة من واتساب، حيث يمكن للمرسل إليه حفظ الصور والفيديوهات، حتى لو في حالية قيام المرسل بتمكين ميزة الحذف التلقائي للرسائل، مما يجعل الميزة ضارة بالمستخدم أكثر من فوائدها.