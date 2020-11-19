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برلمان

نائب الشيوخ : إنجازات السيسي تسير بمصر نحو غدٍ مشرق

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 05:57 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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عبد الرحمن سرحان

تقدم النائب احمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، بأرق التهاني بمناسبة عيد ميلاد الرئيس السيسي، متمنيا له عمرا مديدا ونجاحا دائما في قيادة مصر وزعامتها.

 وقال عضو مجلس الشيوخ: نتقدم بخالص التهاني بمناسبة عيد ميلاد الرئيس السيسي، داعين الله له بالسلامة وطول  العمر والتوفيق في مهمته على رأس الدولة المصرية.

وأضاف محسن، أن الإنجازات التي يسطرها السيسي كل يوم ويراها عشرات الملايين بأعينهم، لها دلالة على قوة وزعامة السيسي ورؤيته الصادقة للنهوض بالبلاد.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن الإنجازات التي تحققت على أرض مصر، في عهد السيسي وفي بناء مصر المعاصرة، سوف تستمر بخطى ثابتة  نحو غد ومستقبل مشرق.

واكد أن ملايين المصريين وهم يهنئون السيسي بعيد ميلاده، لا ينسون للرئيس السيسي، وقفته الشجاعة للدفاع عن الوطن والتصدي للأخونة قبل 7 سنوات لإنقاذ مصر من مصير مظلم كان ينتظرها تحت حكم إرهابيين.
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