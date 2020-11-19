شاهد.. أحمد رزق وداليا مصطفى ومحمد جمعة بكواليس في يوم وليلة

شارك الفنان محمد جمعة متابعيه صورة جديدة له من كواليس مسلسل"في يوم وليلة"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهر"محمد جمعة" من خلال الصورة برفقة الفنان احمد رزق والفنانة داليا مصطفي وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات.







يذكر ان مسلسل "في يوم وليلة"، بطولة أحمد رزق، داليا مصطفى، أيتن عامر، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، ولاء الشريف، من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل.







مسلسل "فى يوم وليلة" يسجل التعاون الثانى على التوالى بين أحمد رزق والمخرجة شيرين عادل بعدما قدما سويا مسلسل "خط الإيد" من نوعية الـ45 حلقة، الذى عرض مطلع شهر يناير الماضى وشارك فى بطولته إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى ظهرت كضيفة شرف.





يشارك الفنان محمد جمعة في أحداث فيلم "النمس والأنس" بطولة النجم محمد هنيدى، وإخراج شريف عرفة، حيث يجسد جمعة شخصية "طبيب" في أحد المستشفيات.



ويجسد النجم محمد هنيدى خلال الاحداث دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الاحداث نجد هنيدى يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.

فيلم "النمس والأنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، محمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة .





