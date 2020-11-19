Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

التعليم تعلن عن منحتين من فرنسا للدراسة بمدرسة ENA

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 05:58 م
منح لطلاب المدارس
منح لطلاب المدارس
Advertisements
ياسمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم لمنحتين مقدمتين من الحكومة الفرنسية لعدد (2) من الدورات التدريبية الدولية (قصيرة المدى، طويلة المدى) للدراسة بالمدرسة الدولية للإدارة بفرنسا (ENA)، في موعد أقصاه يوم 22 نوفمبر 2020.

ويمكن متابعة شروط وخطوات التقديم للمشاركين على موقع الوزارة، عبر الرابط التالي: http://portal.moe.gov.eg

والدورات التدريبية، هي على النحو التالى:-
1- دورة دولية طويلة الأمد CIL Cyele International Long وتكون مدتها 13 شهرا، وتعقد بدءًا من سبتمبر 2021 إلى نهاية سبتمبر 2022، وهي مخصصة للكوادر الشابة الشاغلين لمناصب بالحكومة المصرية ومسؤولين عن خطط التطوير، وكذلك الكوادر الشابة الراغبة فى تطوير المنظومة.

2ـــ دورة دولية متقدمة CIP Cyele International deperfectionnement مدتها 8 أشهر بدءًا من ديسمبر 2021 وحتى نهاية يوليو 2022، وهى موجهه للخبراء والكوادر المسئولين عن الإدارة بالحكومة المصرية.

وفى حالة الإنتهاء من الدراسة واجتيازها بنجاح سوف يكون متاح فرصة للدارسين لدراسة الماجستير بإحدى الجامعات الفرنسية، وهي: "CELSA PARIS IV- Sorbonne  / Strasbourg/  PARIS – Dauphine".

وتهدف الدورات التدريبية إلى تنمية وبناء قدرات ومهارات العنصر البشري بما يؤدى إلى رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة، وتتميز هذه الدورات بأنها تتيح الفرصة أمام المشاركين للتقديم للحصول على درجة الماجستير في علم الإدارة من إحدى الجامعات الفرنسية وذلك بالتوازي معهما.

وعلى جانب آخر ..اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراءات وشروط التقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج للعام الدراسي 2020/2021 والتي يتم عقدها في شهر أبريل 2021 بالتعاون مع المكاتب الثقافية والسفارات والقنصليات في جميع بلاد العالم.

وتعد امتحانات أبناؤنا في الخارج هى خدمة مقدمة لأبناء الجاليات المصرية للحفاظ على دراسة المناهج المصرية بالخارج حيث تنفرد بها جمهورية مصر العربية عن جميع دول العالم، ومن خلالها يمكن للطالب فى حال عودته فى أى وقت إلى أرض الوطن الالتحاق بالمدارس المصرية مباشرة. 

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، إن التسجيل الإلكتروني للالتحاق بنظام أبناؤنا في الخارج بالدور الأول 2020/2021 بالتعاون مع الإدارة العامة لنظم وتكنولوجيا المعلومات ودعم اتخاذ سوف يبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 16/11/2020 من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ـ مركز المعلومات ـ أبناؤنا في الخارج https://sabroad.emis.gov.eg/  
وتمتد فترة التسجيل لمدة شهر من بداية فتح الموقع وذلك حتى يوم الخميس الموافق 17/12/2020.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

طلاب الدراسات العليا 2020.. تفاصيل الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراة بكلية التجارة

للطلاب الوافدين والمصريين.. ننشر الأوراق المطلوبة للتقديم بالدراسات العليا بكلية العلوم

السفير الفرنسي ستيفان روماتيه يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب

ترشيحاتنا

السيسي يشهد اختبارات کشف الهيئة للطلبة المتقدمين للشرطة ويشدد على انتقاء أفضل العناصر

بإطلالة جريئة.. رانيا يوسف تتألق بفستان أسود مكشوف

جزاء من يأكل مهر ومؤخر زوجته.. فيديو

انطلاق فعاليات التدريب البحرى المصرى الروسى المشترك «جسر الصداقة – 3»

يهاجم كل جهاز في الجسم.. تحذير شديد من الصحة العالمية إلى العالم بسبب كورونا

استعدادات بمقابر الإسماعيلية لاستقبال جثمان الفنان فايق عزب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رد فعلها مؤثر.. لحظة حصول عاملة في مطعم على 1000 دولار بقشيش فى واشنطن.. شاهد

هيونداي تطرح سوناتا هايبرد hyundai sonata 2021 hybrid .. صور

أشهر أم على الفيسبوك تروي كواليس فيديو اختيار عروس نجلها.. فيديو