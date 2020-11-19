Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

توقيع الكشف الطبى المجاني على 2000 مواطن بـ دمياط | صور

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 07:27 م
توقيع الكشف الطبى
توقيع الكشف الطبى بالمجان على ٢٠٠٠مواطن بدمياط
Advertisements
زينب الزغبي
أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن استمرار تنظيم القوافل الطبية العلاجية والتى تطوف جميع مدن وقري المحافظة لتقديم الخدمات الطبية للمرضي الغير قادرين لانتقال الى مراكز المدن للكشف بالمستشفيات الحكومية والادارات الصحية.

نفذت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية شاملة بقرية شرمساح التابعة لمركز الزرقا ، والتى تأتى ضمن سلسلة القوافل الطبية التى تجرى تباعًا بقرى المحافظة.

جاءت القافلة تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان و فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".. 

قال الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، أن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل تحاليل طبية ووحدتى للأشعة وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان.

وأشار إلى أنه تم توقيع الكشف الطبى على ٢٠٠٠ مواطن، و تحويل ١٨ حالة منهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، فضلًا عن إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ٩حالات أخرى، هذا بالإضافة إلى إجراء ٣٣٠ تحليلا معمليا و ٤٠ أشعة سينية و أيضًا إجراء الأشعة التلفزيونية لعدد ٢٥ حالة.

وأضاف أن القافلة  تضمنت جميع التخصصات الطبية ومعامل لأمراض الدم والطفيليات ووحدتى الأشعة التشخيصية و X-ray، منوهًا إلى أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه عدد ٣٤ حالة  لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات و إستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وتم توقيع الكشف الطبى بالمجان على ٨٠٦ مواطنين خلال فعاليات القافلة الطبية الشاملة بقرية شط جريبة منذ ايام  بحضور  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، خلال زيارتها للقرية للوقوف على معدلات تنفيذ جميع الخدمات المقدمة للأهالى بها. 

ومن المقرر ان تستمر القافلة على مدار يومين أمس واليوم ، و جاءت بالتعاون بين وزارة الصحة والسكان و محافظة دمياط و فى إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".

ومن الملاحظ توافد الالاف من المواطنين من المرضي على تلك القوافل العلاجية المجانية والتى تضم عددا كبيرا من الاطباء المتخصصين والذين يقومون بالكشف على المرضي وتشخيص حالتهم الصحية وتحويل الحالات الطارئة والتى بحاجة لاجراء جراحة عاجلة الى المستشفيات الحكومية.


أقرأ أيضا:


توقيع الكشف الطبى المجاني على 2000 مواطن بـ دمياط | صور
توقيع الكشف الطبى المجاني على 2000 مواطن بـ دمياط | صور
توقيع الكشف الطبى المجاني على 2000 مواطن بـ دمياط | صور
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الكشف الطبى بالمجان على 1350 مواطنا في دمياط

توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٤٥٠ مواطنا خلال قافلة طبية بدمياط

الكشف على 1400 مواطن في قافلة طبية شاملة بقرية شطا في دمياط

الكشف على 1300 مريض بدمياط بقافلة علاجية

الكشف على 1500 مواطن بقافلة علاجية بدمياط .. صور

الكشف الطبى بالمجان على 806 مواطنين بشط جريبة

ترشيحاتنا

مصادر: حسم موقف كهربا من نهائي إفريقيا الأربعاء المقبل

شاهد.. رئيس الوزراء يعتذر على الهواء: بعتذر عن التأخير بس والله غصب عني

قفشته بنت.. حرامي في جنازة فايق عزب.. فيديو

بعد مقابلة صدى البلد| ماذا قالت بدرية طلبة عن شبهها بصاحبة فيديو الفرح

زرع الثقة مطلوب .. نجم الزمالك يوجه نصيحة لجهاز منتخب مصر

مع مدربها في الجيم .. ملك قورة تستعرض رشاقتها.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم تنجب مولودا في موقف سيارات.. وطبيب أشعة ينقذ حياتها| تفاصيل

الأشرعة البيضاء.. قصة تمثال يجمع الإسكندرية بتاريخها اليوناني الروماني العريق.. شاهد

في اليوم العالمي للرجل .. أزمة كورونا كشفت عيوب الزوج المصري