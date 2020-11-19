توقيع الكشف الطبى المجاني على 2000 مواطن بـ دمياط | صور

أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن استمرار تنظيم القوافل الطبية العلاجية والتى تطوف جميع مدن وقري المحافظة لتقديم الخدمات الطبية للمرضي الغير قادرين لانتقال الى مراكز المدن للكشف بالمستشفيات الحكومية والادارات الصحية.

نفذت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية شاملة بقرية شرمساح التابعة لمركز الزرقا ، والتى تأتى ضمن سلسلة القوافل الطبية التى تجرى تباعًا بقرى المحافظة.

جاءت القافلة تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان و فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"..

قال الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، أن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل تحاليل طبية ووحدتى للأشعة وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان.

وأشار إلى أنه تم توقيع الكشف الطبى على ٢٠٠٠ مواطن، و تحويل ١٨ حالة منهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، فضلًا عن إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ٩حالات أخرى، هذا بالإضافة إلى إجراء ٣٣٠ تحليلا معمليا و ٤٠ أشعة سينية و أيضًا إجراء الأشعة التلفزيونية لعدد ٢٥ حالة.

وأضاف أن القافلة تضمنت جميع التخصصات الطب ية ومعامل لأمراض الدم والطفيليات ووحدتى الأشعة التشخيصية و X-ray، منوهًا إلى أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه عدد ٣٤ حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات و إستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.





وتم توقيع الكشف الطب ى بالمجان على ٨٠٦ مواطنين خلال فعاليات القافلة الطب ية الشاملة بقرية شط جريبة منذ ايام بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، خلال زيارتها للقرية للوقوف على معدلات تنفيذ جميع الخدمات المقدمة للأهالى بها.

ومن المقرر ان تستمر القافلة على مدار يومين أمس واليوم ، و جاءت بالتعاون بين وزارة الصحة والسكان و محافظة دمياط و فى إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".



ومن الملاحظ توافد الالاف من المواطنين من المرضي على تلك القوافل العلاجية المجانية والتى تضم عددا كبيرا من الاطباء المتخصصين والذين يقومون بالكشف على المرضي وتشخيص حالتهم الصحية وتحويل الحالات الطارئة والتى بحاجة لاجراء جراحة عاجلة الى المستشفيات الحكومية.