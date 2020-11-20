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برلمان

برلماني: يمكن استعادة الآثار المنهوبة بالتواصل مع اليونيسيف

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 02:07 ص
النائب محمد عبده
النائب محمد عبده ،عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قال النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان إننا فى حاجة إلى استعادة الآثار المصرية المنهوبة فى الخارج، خاصة وأن هناك قطعا أثرية لم يتم استردادها حتى الآن.

وأكد عبده فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا من الممكن أن نستعيد الآثار المصرية المنهوبة فى الخارج من خلال التواصل مع جهاز الانتربول الدولى أو مخاطبة منظمة اليونيسيف للحفاظ على الآثار المصرية المنهوبة واستعادتها مرة أخرى.

وتابع: عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان: بالنسبة للآثار المعروضة فى الخارج مثل رأس نفرتينى فى ألمانيا فلسنا فى حاجة إلى استردادها من الخارج.

وكان قد قال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، إن المتحف المصري في التحرير، يعتبر من أشهر وأكبر المتاحف على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال كلمة له بمناسبة الاحتفال بمرور 118 عاما على تأسيس المتحف المصري في التحرير.

وأكد وزير السياحة والآثار، أن المتحف المصري فى التحرير، يشهد منافسة شديدة، موضحا أنه خلال الفترة القادمة، سيتم افتتاح القاعة المركزية، كذلك قاعة المومياوات فى متحف الحضارة ، كذلك المتحف المصري الكبير فى ٢٠٢١.

وعلى هامش الاحتفالية، تسلم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ١٠٠ عملة أثرية مستردة من الصين و السعودية والهند.

يذكر أن افتتاح المعرض المؤقت الذي ينظمه المتحف المصري بالتحرير تحت عنوان "Cachettes : Hidden Treasures" "الخبيئة: كنوز مخفية" بمناسبة ذكرى الاحتفال بمرور ١١٨ عام على تأسيسه، وذلك اليوم الثلاثاء بالمتحف.
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