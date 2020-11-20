برلماني: يمكن استعادة الآثار المنهوبة بالتواصل مع اليونيسيف

قال النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان إننا فى حاجة إلى استعادة الآثار المصرية المنهوبة فى الخارج، خاصة وأن هناك قطعا أثرية لم يتم استردادها حتى الآن.





وأكد عبده فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا من الممكن أن نستعيد الآثار المصرية المنهوبة فى الخارج من خلال التواصل مع جهاز الانتربول الدولى أو مخاطبة منظمة اليونيسيف للحفاظ على الآثار المصرية المنهوبة واستعادتها مرة أخرى.





وتابع: عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان: بالنسبة للآثار المعروضة فى الخارج مثل رأس نفرتينى فى ألمانيا فلسنا فى حاجة إلى استردادها من الخارج.



