Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كهربا يتصدر تويتر بعد إصابته بـ كورونا.. والجماهير: ألف سلامة يا فولت

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 07:16 م
كهربا
كهربا
Advertisements
مصطفى كرم
دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #كهربا بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت أبرز التعليقات: "‏لا حول ولا قوة الا بالله كهربا فيرس كورونا ...احنا ليه منعملش معسكر مغلق ليوم المباراة احنا مش ناقصين صدمات يارب احمي النادي الاهلي ولاعيبته ووفقهم"  و "‏معسكر مغلق يبتدي من بكره ، ونقفل على اللاعبين، وإللي ميلتزمش يتعاقب أشد العقوبات، الطبطبة في موضوع كورونا هتضيع  الباقي، نقفل ونهدأ.. و سلامات كهربا".

وقال أخرون: " لكورونا تحاصر الجميع من جديد كهربا ايجابي كورونا..الف سلامة يا فولت هتقوم بالسلامة بإذن الله..هو مش الناس واللاعيبة تاخد بالها شوية بقى ولا ايه الكلام، الوضع شكله هيبقى أصعب من المرة الأولى اللهم ارفع عنا البلاء والوباء " و ‏الف سلامه يا ‎#كهربا  وترجعلنا بسرعه يا رب و ربنا يبعد عنا ‎#الكورونا".

وأعلن النادي الأهلي رسميًا إصابة محمود كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بفيروس كورونا .

 


وجاءت نتيجة المسحة الطبية الأولى، التي أجراها اللاعب إيجابية، وهو ما تسبب في غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة. 


ويجري لاعب وسط الأهلي مسحة طبية جديدة يوم السبت المقبل للوقوف على حالته الطبية. 

ويغيب محمود كهربا عن لقاء أبو قير للأسمدة بسبب الإيقاف للإنذارات.

وكشف مصدر بالأهلي أن موقف محمود كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من اللحاق بمواجهة الزمالك بنهائي دوري أبطال افريقيا قائم بقوة.

وقال المصدر إن كهربا سوف يخضع لمسحة جديدة بعد غد السبت لتحديد موقفه النهائي بعد ان أظهرت نتائج الفحوصات الطبية إصابته بفيروس كورونا.

واضاف أن اللاعب خضع للعزل المنزلي وبروتوكول طبي وهناك تحذير كامل له للإلتزام التام بهدف عودته للملاعب والتدريبات في غضون خمسة أيام علي اقصي تقدير.

وأجرى لاعبو الأهلي «رابيد تيست» اليوم الخميس، قبل انطلاق المران، استعدادًا لمواجهة «أبوقير للأسمدة» في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، المقرر أقامتها بعد غد السبت‏.‏

وخضع لاعبو الأهلي والجهاز الفني لاختبار رابيد تيست وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بإجراء المسحات ‏الطبية قبل المباريات الرسمية بسبب جائحة كورونا.‏

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، طالب اللاعبين بالالتزام بالتعليمات الطبية ‏والإجراءات الوقائية مع انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.‏

وطالب مدير الكرة اللاعبين بارتداء الكمامة والابتعاد عن التجمعات واستخدام المعقمات، ‏واتباع الإجراءات الاحترازية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأهل يدخل معسكرا مغلقا ببرج العرب استعدادًا للإسماعيلي

شاهد.. الأهلي يغادر إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق

بهاشتاج #العوده_مش_هزار_العب_باصرار.. جماهير الأهلي تدعم الفريق قبل لقاء الوداد

نشوى مصطفي تتصدر الترند ومغردون: متخافيش أنت أقوى من كورونا

بعد إصابات كورونا فى المنتخب.. أحمد عيد عبد الملك يقترح حلا لحماية لاعبى الأهلي والزمالك من الفيروس

إصابة محمود كهربا بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

اللقطات الأولى من حادث انقلاب أتوبيس رحلات على طريق الأوتوستراد بالبساتين

باسم مرسي يقترب من الرحيل عن الإنتاج الحربي

كاف يستعين بـ 4 مراقبين في نهائي دوري الأبطال بين الزمالك والأهلي

ترامب يناقض الواقع.. انخفاض معدل وفيات كورونا بنسبة 85%

يهاجم كل جهاز في الجسم.. تحذير شديد من الصحة العالمية إلى العالم بسبب كورونا

أصيب بمرض نادر وخطفه فيروس كورونا وغاب عن دفنه الفنانون.. لقطات من جنازة الراحل فايق عزب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم تنجب مولودا في موقف سيارات.. وطبيب أشعة ينقذ حياتها| تفاصيل

الأشرعة البيضاء.. قصة تمثال يجمع الإسكندرية بتاريخها اليوناني الروماني العريق.. شاهد

في اليوم العالمي للرجل .. أزمة كورونا كشفت عيوب الزوج المصري