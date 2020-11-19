ندوة حول آثار وتاريخ المحافظة.. نشر الوعى الأثري بين طلاب مدارس الفيوم

أقامت منطقة الآثار المصرية بالفيوم، اليوم الخميس، ندوة حول تاريخ الفيوم وآثارها فى مدرسة أم المؤمنين الثانوية للبنات، حاضر فيها سيد عوض محمد شعيب كبير مفتشى آثار الفيوم بإشراف سيد الشورة مدير عام آثار الفيوم.





يأتى ذلك فى إطار قيام منطقة الآثار بنشر الوعى الأثري بين طلاب وطالبات المدارس بالمحافظة وأشرف على الندوة محمد أبو الحارث مدير إدارة شرق الفيوم التعليمية وشيرين نامى مدير مدرسة أم المؤمنين الثانوية ومحمد عويس عضو مجلس الأمناء والمنسق العام للندوة وشارك فيها امال محمد احمد ودعاء على عبد الفتاح من إدارة العلاقات العامة بإدارة شرق الفيوم وكل من عبير الحصرى وغادة أحمد مسئولى الإعلام بالمدرسة.





تناول "شعيب" فى محاضرته تاريخ ومواقع الآثار فى الفيوم، بالإضافة إلى الموقع الجغرافى والتكوين الجيولوجى وتطرق إلى تاريخ الفيوم من عصور ما قبل التاريخ مرورا بالعصور الفرعونية واليونانية والرومانية ثم العصر القبطى والعصر الإسلامى حتى العصر الحديث ونشأة وتطور الحضارة فى إقليم الفيوم وقد تفاعلت طالبات المدرسة وكشفت أسئلتهم عن مدى شغفهم بتاريخ وحضارة المحافظة.





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من جانب آخر افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، مدرسه شكشوك الابتدائية بمركز أبشواي بعد رفع كفاءتها.





شهد الافتتاح مارتينو ميلي مدير مكتب التعاون الإيطالي بالقاهرة، وجيرمي هوبكنز مدير اليونيسيف بالقاهرة، والدكتور ناصر مسلم منسق عام برنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم، والدكتورمحمد عبد الله وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم.









عقب الافتتاح، تفقد محافظ الفيوم وأمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، عددا من الفصول الدراسية، ودورات المياه، حيث تضم المدرسة 29 فصلًا بإجمالي 980 تلميذا وتلميذه.





من جهته أعرب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن ترحيبه بزيارة أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، لمحافظة الفيوم، مؤكدًا أن المجلس له دور كبير في دعم برامج حماية الطفولة على أرض المحافظة، لافتًا إلى أن أعمال تطوير قرية شكشوك تشمل أيضًا التأهيل المجتمعي للقرية بالكامل.