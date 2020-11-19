قرض الميكروباص.. شروط الحصول على تمويل مشروع سيارة أجرة

- أن يكون المتقدم كامل الأهلية

- ضامن حسن السمعة

- بطاقة الرقم القومي للعميل والضامن

- صحيفة الحالة الجنائية للعميل

-شهادة تأدية الخدمة العسكرية

- رخصة قيادة مهنية حسب نوع المركبة وطبقا لقانون المرور

- آخر إيصال كهرباء/ تليفون للعميل والضامن.

- شهادة التأمينات الاجتماعية

- شهادة "بروتستو" حتى تاريخه

- شهادة عدم إفلاس حتى تاريخه

- البطاقة الضريبية للعميل (في حالة النشاط القائم)

- عرض أسعار حديث من الوكيل أو أحد الموزعين المعتمدين.

ويتقدم الراغب في الحصول على قرض سيارة أجرة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى أقرب فرع إقليمي للجهاز بمحل سكنه ليقدم طلب الحصول على قرض سيارة أجرة واستيفاء الشروط.

في سياق اخر.. قال طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن إطلاق مصر منصة صوت 50 مليون امرأة أفريقية بالتعاون مع الكوميسا، تستهدف 50 مليون امرأة افريقية نستطيع من خلالها تبادل الخبرات، لافتًا إلى أن الجهاز منوط به ادارة المحتوى المصري على المنصة والتى تشارك بها 38 دولة.





وأضاف نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، خلال إطلاق منصة صوت 50 مليون امرأة أفريقية، أنه تم إطلاق جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغيرة بالتعاون مع مجموعة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا" منصة "صوت خمسين مليون امرأة افريقية"، بمصر فى إطار تعزيز التعاون بين مصر ودول القارة الإفريقية، فى مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.





وتابع أن المنصة ستعمل على زيادة التبادل التجارى، وفتح أسواق جديدة خاصة أمام منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منوها بأنها تعد تتويجا لجهود الجهاز فى التنسيق، مع مختلف المنظمات والمؤسسات الرائدة فى مجال التنمية الشاملة وتمكين المرأة بالدول الافريقية، وأهمها البنك الإفريقى للتنمية الذى يعتبر من أكبر وأهم الجهات الشريكة والمانحة، حيث مول الكثير من الاتفاقيات والبرامج والمشروعات التنموية الكبيرة التى نفذها الجهاز فى معظم محافظات الجمهورية منذ بداية إنشائه، وحتى الآن، كما أن جهاز تنمية المشروعات سيكون مسئولا عن إدارة المحتوى والمعلومات الخاصة بمصر على هذه المنصة.



