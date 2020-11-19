عرض فيلم The White Ribbon بسينما زاوية

المخرج الفائز مرتين بجائزة السعفة الذھبیة تعرض أعماله اعتبارًا من السابعة مساء غدا الجمعة 13 نوفمبر حتى 30 نوفمبر.





وأيضا:

ويتم عرض مجموعة من أبرز أفلامه فى رحلة سينمائية تشمل 7 أفلام منها ألعاب مضحكة، مدرس البيانو، نهاية سعيدة، مخبأ، الشريط الأبيض، وحب وهو الفيلم الذى رشح لخمسة جوائز أوسكا، من بينها جائزة أفضل فيلم، وأفضل مخرج، وأفضل ممثلة.





انضم إلى جامعة فيينا ودرس الفلسفة و علم النفس و الدراما بعد ان أخفق في تحقيق محاولاته المبكرة للنجاح في التمثيل والموسيقى. بعد تخرجه، أصبح هانيك ناقدًا سينمائيًا.



كان ظهوره الأول كمُخرج تلفزيوني في عام 1974 هاينيكي مشواره السينمائي بالفيلم الطويل القارة السابعة 1989 وقد أفضى هذا الفيلم عن أسلوب هاينيكي العنيف و المباشر الذي طغى على مسيرته اللاحقة. بعد ذلك بثلاث سنوات وضع فيلم فيديو بيني المثير للجدل اسم مايكل هاينكي على خريطة السينما العالمية. إلى أن حقق أكبر نجاح له من خلال الفيلم الفرنسي الذي حصل على إشادة نقدية عالية "معلمة البيانو" 2001 وقد حصل هذا الفيلم على الجائزة الرئيسية في مهرجان كان في 2001.





ويعتبر قصيدة عن القوة الدائمة للحب، والتى جسدها اثنان من أكثر النجوم إبداعا فى السينما الفرنسية، إيمانويلا ريفا وجان لوى ترنتينيان.





مايكل هانكه ولد عام 1942، مخرج وكاتب سیناریو نمساوي اشتھر بالأفلام التي غالبًا ما تتناول القضايا الاجتماعية ، وتصور مشاعر الغربة التي یعیشھا الأفراد في المجتمع الحدیث، عمل أیضًا في المسرح والتليفزيون ویقوم بتدریس الإخراج السینمائي في أكادیمیة السینما بفیینا.

