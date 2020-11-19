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أخبار العالم

رئاسة فخرية ودرع .. جمعية الوحدة العربية تكرم رئيس البرلمان العربي عادل العسومي

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 09:13 م
صدى البلد
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مـيــــس رضـــا
التقى عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي مع وفد رفيع المستوى من جمعية الوحدة العربية برئاسة محمد السعيد رئيس الجمعية والدكتورة سميحة النحاس نائب رئيس الجمعية وعدد من المسؤولين بالجمعية اليوم الأربعاء الموافق 18 نوفمبر 2020م بمقر البرلمان العربي بالقاهرة، حيث تناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات والتنسيق بين البرلمان العربي وجمعية الوحدة العربية.


وأكد رئيس البرلمان العربي في بداية اللقاء اهتمام البرلمان العربي بكافة المبادرات التي تهدف إلى تعزيز العمل العربي المشترك والارتقاء به في كافة المجالات، مُشيدًا بالمبادرة التي طرحتها جمعية الوحدة العربية بشأن توعية الشباب في الجامعات العربية بدور البرلمان العربي والجهود التي يقوم بها في كافة المجالات خدمةً لآمال وتطلعات الشعب العربي الكريم.


من جانبه عبر رئيس جمعية الوحدة العربية عن تقدير الجمعية للدور الكبير الذي يقوم به البرلمان العربي في الدفاع عن مصالح وقضايا الأمة العربية الهامة والاستراتيجية في كافة المحافل وعلى جميع المستويات باعتباره المؤسسة الرسمية العربية البرلمانية الوحيدة التي تمثل صوت الشارع العربي من خلال ممثليه في البرلمان العربي.


وفي نهاية اللقاء، تم تكريم عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي من قبل رئيس جمعية الوحدة العربية وتسليمه درع الجمعية كما تم منح الرئاسة الفخرية للجمعية تقديرًا لجهوده في خدمة العمل العربي المشترك.


حضر اللقاء من جمعية الوحدة العربية، محمد السعيد الأسود، رئيس مجلس إدارة جمعية الوحدة العربية، وسمية النحاس، نائب رئيس مجلس الإدارة، ورمضان عبد السميع، مسؤول لجنة العلاقات العامة، وأحمد الدرع، مسؤول اللجنة الإعلامية، ورامي زهدي، مسؤول الشؤون الخارجية، وأحمد القرماني مسؤول الشؤون القانونية.
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