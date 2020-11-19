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رياضة

الحب.. بإطلالة رومانسية حمدي النقاز يتغزل فى زوجته

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 08:59 م
حمدى النقاز وزوجته
حمدى النقاز وزوجته
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محمد بدران

شارك النجم التونسي حمدي النقاز، لاعب نادي الزمالك السابق والترجي الرياضي التونسي الحالى، متابعيه صورة جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر حمدي النقاز، بصحبة زوجته ميرفي النقاز، بإطلالة رومانسية، ونالت الصورة إعجاب متابعيه، وعلق النقاز على الصورة قائلًا: "الحب".

يذكر أن الدولي التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق لنادي الزمالك انتقل مؤخرًا إلى نادي الترجي الرياضي التونسي، لمدة 3 مواسم بعد فسخ تعاقده مع الأبيض مطلع العام الجاري.


وبدأ حمدي النقاز مسيرته في صفوف النجم الساحلي التونسي وانتقل بعدها إلى نادي الزمالك قبل أن يفسخ عقده من طرف واحد وينتقل بعدها إلى أحد الأندية في ليتوانيا ويعود بعدها إلى الترجي.


أكد أنيس بن ميم محامي الدولي التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق والترجي التونسي الحالي، أنه لن يتنازل عن قضيته ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.


وقال أنيس بن ميم لـ "صدى البلد": إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات؟ ليس لا علاقي بذلك، ولن أتنازل عن قضيتي.

وكان النقاز فسخ تعاقده مع الزمالك خلال شهر ديسمبر الماضي معللًا بعدم حصوله على مستحقاته المالية قبل أن يلجأ للفيفا لشكوى النادي الأبيض.


وبدأ حمدي النقاز مسيرته في صفوف النجم الساحلي التونسي وانتقل بعدها إلى نادي الزمالك قبل أن يفسخ عقده من طرف واحد وينتقل بعدها إلى أحد الأندية في ليتوانيا ويعود بعدها إلى الترجي.


وتعاقد الزمالك مع النقاز فى يناير من عام 2018، وخلال الفترة التى قضاها مع الزمالك لعب 26 مباراة مع القلعة البيضاء بواقع 21 لقاء فى الدورى، و4 فى كأس مصر، ومباراة كأس السوبر استطاع أن يصنع 4 أهداف، ولم يسجل، وحصل على 7 إنذارات .


وفى موسم 2019 - 2020 لعب النقاز 8 لقاءات بواقع 5 فى مسابقة الدورى، و3 لقاءات فى دورى أبطال إفريقيا ،ولم يسجل أى أهداف أيضا فى من اللقاءات التى ظهر فيها.


وحصد النجم التونسى مع الزمالك على 4 بطولات وهم كأس السوبر المصرى السعودى والكونفدرالية وكأس مصر مرتين ، وفسخ حمدى النقاز، عقده مع نادى الزمالك، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية، وهو ما دفعه لتقديم شكوى للفيفا.


وكان الترجى التونسى قد أعلن ضم الظهير الأيمن السابق لنادى الزمالك حمدى النقاز فى صفقة انتقال حر بعد فسخ اللاعب عقده مع فريق سودوفا الليتوانى.











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