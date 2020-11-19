الحب.. بإطلالة رومانسية حمدي النقاز يتغزل فى زوجته

شارك النجم التونسي حمدي النقاز، لاعب نادي الزمالك السابق والترجي الرياضي التونسي الحالى، متابعيه صورة جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
أكد أنيس بن ميم محامي الدولي التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق والترجي التونسي الحالي، أنه لن يتنازل عن قضيته ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.
وبدأ حمدي النقاز مسيرته في صفوف النجم الساحلي التونسي وانتقل بعدها إلى نادي الزمالك قبل أن يفسخ عقده من طرف واحد وينتقل بعدها إلى أحد الأندية في ليتوانيا ويعود بعدها إلى الترجي.
وتعاقد الزمالك مع النقاز فى يناير من عام 2018، وخلال الفترة التى قضاها مع الزمالك لعب 26 مباراة مع القلعة البيضاء بواقع 21 لقاء فى الدورى، و4 فى كأس مصر، ومباراة كأس السوبر استطاع أن يصنع 4 أهداف، ولم يسجل، وحصل على 7 إنذارات .
وفى موسم 2019 - 2020 لعب النقاز 8 لقاءات بواقع 5 فى مسابقة الدورى، و3 لقاءات فى دورى أبطال إفريقيا ،ولم يسجل أى أهداف أيضا فى من اللقاءات التى ظهر فيها.
وحصد النجم التونسى مع الزمالك على 4 بطولات وهم كأس السوبر المصرى السعودى والكونفدرالية وكأس مصر مرتين ، وفسخ حمدى النقاز، عقده مع نادى الزمالك، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية، وهو ما دفعه لتقديم شكوى للفيفا.
وكان الترجى التونسى قد أعلن ضم الظهير الأيمن السابق لنادى الزمالك حمدى النقاز فى صفقة انتقال حر بعد فسخ اللاعب عقده مع فريق سودوفا الليتوانى.