في اليوم العالمي له.. أبرز الأمراض التي تصيب الرجل

يحتفل العالم اليوم في الـ 19 من نوفمبر بـ اليوم العالمي للرجل ، ومن الأمراض الشائعة التي تصيب الرجال، أمراض القلب، السكتة الدماغية، أمراض الأوعية الدموية الطرفية، والخرف، وكشفًا لما قدمه موقع ":medicinenet" إليكم أبرز الأمراض التي تصيب الرجال..









أمراض القلب

أمراض القلب هي السبب الأول لوفاة الرجال، والقلب هو مثل أي عضلة أخرى، الأمر الذي يتطلب الدم إلى الأوكسجين والمواد المغذية لذلك إلى وظيفة، يتم توفير احتياجات القلب من خلال الشرايين التاجية، والتي تبدأ من قاعدة الشريان الأورطي وتنتشر عبر سطح القلب، وتتفرع إلى جميع مناطق عضلة القلب.





السرطانات

سرطان الرئة هو السبب الأول للوفاة بين أنواع السرطان لدى الرجال، ويمكن الوقاية من معظمه، كما يتسبب التدخين في 90٪ من جميع سرطانات الرئة ، وبينما انخفض عدد المدخنين في الولايات المتحدة في الجيل الماضي، فإن 13٪ من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا يدخنون وسيكونون ضحايا سرطان الرئة في المستقبل.





مرض السكري

يصنع البنكرياس الأنسولين لمساعدة الخلايا على استخدام الجلوكوز للحصول على الطاقة، يصف مرض السكري الحالة التي تكون فيها وظيفة الأنسولين في الجسم غير طبيعية، و يزيد مرض السكري الخاضع للسيطرة بشكل سيء من مستويات السكر في الدم في مجرى الدم ويؤثر على المدى الطويل على الأوعية الدموية الصغيرة في الجسم ، مما قد يؤدي إلى فشل العديد من الأعضاء.





أمراض الكلى

تقوم الكلى بترشيح الشوائب من الدم والتخلص منها في البول، كما أنها مهمة في الحفاظ على توازن الكهارل في الدمن حتى في الأشخاص الأصحاء، تقلل الشيخوخة تدريجيًا من كفاءة وظائف الكلى، غالبًا ما يكون الفشل الكلوي نتيجة لسنوات من ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري.



