استشاري تغذية: الغرغرة المتواصلة بالمطهرات تقي من الإصابة بـ كورونا

حذر عماد الدين فهمي، استشاري التغذية العلاجية والعدوى، من التهاون في تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





وتابع فهمي خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه لا يوجد فارق بين الفترة الماضية والقادمة إذا طبقنا التباعد الاجتماعي، لافتا إلى أنه يجب أن نتعامل مع كل شخص وكأنه مصاب بفيروس كورونا.





وأضاف استشاري التغذية العلاجية والعدوى، أنه لا بد من الغرغرة المتواصلة بـ المطهرات المخصصة للوقاية من فيروس كورونا، مضيفا أن التهوية الجيدة وارتداء الكمامات أهم سبل الوقاية من الوباء.





من جانبه قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن هناك شائعات كثيرة تصدر كل يوم من قبل بعض الأشخاص بوجود تزايد حالات كورونا فى الجامعات، مشيرا إلى أن تلك الشائعات تكون منظمة، وتستهدف التعليم العالي.





وأضاف أن أعضاء هيئة التدريس والطلاب يلتزمون بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، لافتا إلى أن الاشتباه فى حالات الإصابة بكورونا فى الجامعات وارد، مؤكدًا أن هناك تزايدا فى أعداد الإصابات بشكل عام ولكن الالتزام بالإجراءات الاحترازية أمر مطلوب من الجميع.





وأشار إلى أن هناك متابعة لجميع الجامعات، وأن عدد المصابين منذ بداية الدراسة وحتى اليوم 3 أو 4 حالات فى جميع الجامعات سواء حكومى أو خاص، والاشتباه يكون بالعشرات فقط، وهذه الأرقام ليست مقلقة.





وأوضح أن المستشفيات الخاصة بالجامعات مجهزة ومستعدة فى أى لحظة للعمل مرة أخري كمستشفيات عزل، والجميع يتمنى الا تعود نسبة الأعداد الكبيرة، مضيفا أننا جاهزون للموجة الثانية لكورونا وسنتعامل مع أى زيادة فى الإصابات.





وأكد مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، اليوم الخميس، أنه على الرغم من الأنباء المشجعة بخصوص لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إلا أن التفاؤل الحذر هو سيد الموقف.





وفيما يخص فيروس كورونا، قال مدير الصحة العالمية إن الفيروس يمكنه مهاجمة كل جهاز في الجسم، ووصف الدول التي تترك الفيروس طليقا، بأنها "تلعب بالنار".





وأضاف أن هناك أعدادا كبيرة من الأشخاص تعاني من تأثيرات طويلة المدى للفيروس، كما تواجه الفرق العاملة في المجال الصحي ضغطًا نفسيًّا شديدًا وتثقل الحالات كاهل الأنظمة الصحية في دول كثيرة.





وكشفت وزارة الصحة والسكان عن سلسلة من النصائح لتأمين المنزل من عدوى كورونا منها غسل اليد بالماء والصابون مع تطهير الأسطح بالمطهرات بصفة دورية، وقالت وزارة الصحة والسكان إذا كان يعانى أى فرد من أعراض تنفسية وارتفاع فى درجة الحرارة يجب الاحتياط والاتصال بالخط الساخن 105.





وأوضحت وزارة الصحة والسكان: عند استضافة الأشخاص بالمنزل يجب اتباع الإجراءات الاحترازية منها غسل اليد والتطهير وارتداء الكمامة، بالإضافة إلى التباعد الاجتماعى.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335 ورقم واتس آب 01553105105، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.