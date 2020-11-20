بأمر الطبيب.. مكمل غذائي يقلل خطر الإصابة بـ كورونا

يبحث العلماء عن طرق جديدة للسيطرة على الفيروس القاتل كورونا تزامنا مع دخوله في الموجة الثانية لبعض الدول.
في إحدى الدراسات الحديثة المنشورة في مجلة PLOS Biology، حدد الباحثون مكملًا شائعًا قد يقلل من خطر الإصابة بالفيروس التاجي كورونا COVID بشكل كبير.
وقام العلماء بفحص البيانات من سجل فيروس كورونا COVID-19 في كليفلاند كلينيك، وجد أن المرضى الذين تناولوا الميلاتونين كانوا أقل عرضة بنسبة 30% للاختبار إيجابيًا لـ COVID-19 المسبب لفيروس SARS-CoV-2.
وحسب موقع "timesofindia"، أن كان خطر الإصابة أقل بنسبة 52 % بين الأمريكيين من أصل أفريقي، واستندت البيانات إلى العمر والعرق وتاريخ التدخين والأمراض المصاحبة المختلفة.
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على الرغم من أن النتائج إيجابية، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد تأثير المكمل وعلاقته بالإصابة بالفيروس التاجي كورونا.
وأشار العلماء إلى أن هذا هو السبب في أن الأطباء يحذرون من أنه لا ينبغي للمرء أن يبدأ فقط في تناول مكملات الميلاتونين دون استشارة الطبيب لأن الإدارة العشوائية يمكن أن تؤدي إلى آثار جانبية.
تشمل بعض الآثار الجانبية الشائعة لاستهلاك الميلاتونين الصداع والدوار والنعاس والغثيان وغير ذلك، كما تشمل المكملات الأخرى التي يمكن أن تساعد في تعزيز مناعتك وتقليل خطر الإصابة بعدوى COVID-19 فيتامين د.
وقدّم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية؛ عبر صفحته على الفيس بوك، أعراض نقص فيتامين (د)، كالتالي:
نقص فيتامين د يؤثر على 13٪ من سكان العالم. ويمكن أن تشمل الأعراض الخفيفة ضعف العضلات والتعب، وقد يؤدي أيضا إلى الاكتئاب وآلام العضلات وآلام العظام والالتهابات المتكررة، وفي الحالات الشديدة، يمكن أن يسبب الكساح لدى الأطفال الصغار ولين العظام لدى البالغين، وخاصة أولئك الذين يخضعون للرعاية أو الذين يقضون الكثير من الوقت في الداخل و لا يتعرضون لأشعة الشمس".
وتساعد أشعة الشمس أجسامنا على إنتاج فيتامين (د)، ولكن معظمنا لا يظل في الهواء الطلق لفترة كافية للحصول على قدر كاف من أشعة الشمس.
وإذا كنت تعزل نفسك في المنزل، في ظل جائحة كورونا، فستحتاج إلى استكمال نظامك الغذائي بمنتجات تحتوي على فيتامين (د).
فيتامين د يمكن ان نحصل عليه عند تناول صفار البيض والأسماك الدهنية؛ مثل التونة والسالمون والسردين، الجمبري، والمشروم والكبدة واللبن، مع التعرض لأشعة الشمس.