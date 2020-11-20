بأمر الطبيب.. مكمل غذائي يقلل خطر الإصابة بـ كورونا

وقام العلماء بفحص البيانات من سجل فيروس كورونا COVID-19 في كليفلاند كلينيك، وجد أن المرضى الذين تناولوا الميلاتونين كانوا أقل عرضة بنسبة 30% للاختبار إيجابيًا لـ COVID-19 المسبب لفيروس SARS-CoV-2.





وحسب موقع "timesofindia"، أن كان خطر الإصابة أقل بنسبة 52 % بين الأمريكيين من أصل أفريقي، واستندت البيانات إلى العمر والعرق وتاريخ التدخين والأمراض المصاحبة المختلفة.





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على الرغم من أن النتائج إيجابية، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد تأثير المكمل وعلاقته بالإصابة بالفيروس التاجي كورونا.





وأشار العلماء إلى أن هذا هو السبب في أن الأطباء يحذرون من أنه لا ينبغي للمرء أن يبدأ فقط في تناول مكملات الميلاتونين دون استشارة الطبيب لأن الإدارة العشوائية يمكن أن تؤدي إلى آثار جانبية.