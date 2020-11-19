Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصين تقترض بفائدة سالبة لأول مرة

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 08:53 م
صدى البلد
Advertisements
ا ش ا
 تستفيد الصين من المخاوف من أن التعثر الاقتصادي في الغرب سيبقي أسعار الفائدة قريبة من أدنى مستوياتها القياسية لفترة طويلة.

وأصدرت الحكومة الصينية ديونًا بسعر فائدة سالب لأول مرة أمس الأربعاء في بيع سندات جذبت اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين، بحسب "دويتشه بنك"، أحد البنوك التي ساعدت في ترتيب الصفقة.

وفي مواجهة أسعار الفائدة المنخفضة باستمرار، اقتنص المستثمرون الأوروبيون الجزء الأكبر من الديون الصينية، فيما يسعون إلى الانكشاف على الاقتصاد العالمي الرئيسي الوحيد المتوقع نموه هذا العام، حسبما ذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية في تقرير اليوم الخميس.

وشملت الصفقة، التي اجتذبت طلبات نهائية بنحو 16 مليار يورو (18.9 مليار دولار) لسندات معروضة بقيمة 4 مليارات يورو (4.7 مليار دولار)، سندات مدتها 5 سنوات بسعر سالب 0.152%، كما باعت الصين سندات لأجل 10 سنوات، و15 سنة بعوائد دون 1%.

وكان من بين المستثمرين البنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية ومديري الأصول العالميين من أوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية، واستحوذ المستثمرون الأوروبيون على 85% من ديون الـ 15 عامًا وحوالي ثلثي السندات قصيرة الأجل، وفقًا لدويتشه بنك.

وقال سام فيشر رئيس أسواق السندات الصينية الداخلية في دويتشه بنك: "يظهر ذلك أن المستثمرين لا يزالون غير منكشفين في التعامل مع الصين، وهناك بالتأكيد ندرة في قيمة هذه السندات".

ومن جانبهم، استغل المستثمرون الأوروبيون الفرصة للاستثمار في الديون بعوائد أعلى مما هو متاح في أوروبا، حيث خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى مستويات منخفضة قياسية، وضخ أكثر من تريليون يورو في الأسواق المالية للتخفيف من وطأة وباء كورونا. 

وذكرت مصادر مصرفية أن بيع الديون يشير أيضًا إلى أن المستثمرين يريدون المزيد من الانكشاف على الاقتصاد الصيني، الذي يتعافى من الوباء بوتيرة أسرع من أوروبا والولايات المتحدة.

وقال ديفيد ييم، رئيس أسواق رأس المال للصين الكبرى وشمال آسيا في بنك "ستاندرد تشارترد"، إن الإصدار يوضح أن المستثمرين الدوليين "يثقون تمامًا في الانتعاش الاقتصادي القوي للصين وتطوراتها المستقبلية على الرغم من جائحة كورونا العالمية". 

وبعد الانكماش التاريخي في الربع الأول من عام 2020، انتعش الاقتصاد الصيني بسرعة، مع زيادة الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة بقوة الشهر الماضي.

في الوقت نفسه، تهدد القيود في الولايات المتحدة وأوروبا للحد من الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بفيروس كورونا بإعادة تلك الاقتصادات إلى الركود في الربع الرابع.

وتعد هذه ثاني أكبر عملية بيع ديون دولية للصين خلال أشهر، بعد أن جمعت 6 مليارات دولار في أكتوبر، بما في ذلك من مستثمرين أمريكيين، وفي نوفمبر الماضي، باعت الدولة سندات مقومة باليورو لأول مرة منذ عام 2004، وفقًا لمكتب المحاماة الدولي "ألين آند أوفري".

Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

بعد وفاة الفنان فايق عزب.. تعرف على سر حبه للعمل مع الزعيم عادل إمام

انتحار القنصل الفرنسي بمدينة طنجة المغربية

علاج سريع للانزلاق الغضروفي

أم تنجب مولودا في موقف سيارات.. وطبيب أشعة ينقذ حياتها| تفاصيل

خالد الغندور: ربنا يشفي كهربا من فيروس كورونا

وفاة مرشح جولة إعادة انتخابات النواب بدائرة بركة السبع وقويسنا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر اودي 2021 audi A5 اليوم في مصر

لصوص يروعون طفلة بعد اقتحام غرفتها خلال عملية سطو.. فيديو وصور

في ظل كورونا .. هاني الناظر يحذر من الشيشة