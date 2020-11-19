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رياضة

مدرب حرس الحدود: غياب محمد صلاح أثر نفسيا على لاعبي منتخب مصر

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 09:16 م
منتخب مصر الوطنى
منتخب مصر الوطنى
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يسرى غازى
أكد محمد حليم المدير الفني لفريق حرس الحدود أن غياب محمد صلاح نجم نادى ليفربول الإنجليزي عن صفوف منتخب مصر الوطنى فى مباراتي توجو بتصفيات أمم إفريقيا المقرر إقامتها فى الكاميرون 2021 أثر نفسيا على بقية زملائه.

كان منتخب الفراعنة الكبار بقيادة حسام البدرى تغلب على توجو فى القاهرة بهدف دون رد أحرزه محمود حمدى الونش وإقتنص فوزا عن جدارة وإستحقاق أمام نفس المنتخب فى مدينة لومى العاصمة التوجولية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

قال محمد حليم فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": أتمنى أن تحدث حالة من التجانس بين اللاعبين ويحاول حسام البدرى عمل معسكر طويل لمدة اسبوعين من أجل تحقيق الإنسجام فى ظل وجود لاعبين على مستوى عال جدا.

أوضح مدرب حرس الحدود أن أداء منتخب مصر الوطني فى المباراة الأولى أمام توجو كانت هناك ضغوط نظرا لعدم وجود معسكر طويل إلى جانب عدم وجود إنسجام بين اللاعبين مشددا على أن غياب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي كان مؤثرا من الناحية النفسية على اللاعبين من زملاؤه.

لفت إلى أن حسام البدري مدرب الفراعنة الكبار اعتمد على طارق حامد وهو لا غنى عنه فى الملعب لإنه ينجح فى إفشال هجمات المنافسين ويساهم فى عمل شكل دفاعى معربا عن أمنياته أن يعتمد حسام البدرى عليه بشكل أساسي فى وسط الملعب وبجانبه أحد اللاعبين الآخرين.

يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" كشف عن نظام مباراة نهائي دورى ابطال افريقيا بين الزمالك والأهلي المقرر إقامته يوم ٢٧ نوفمبر الجاري.

وقال مصدر مطلع داخل الكاف انه فى حالة انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي أو الإيجابي سيتم خوض نهائى دورى ابطال افريقيا بنظام اللعب بوقت إضافي علي شوطين كل شوط من 15 دقيقة قبل الاحتكام الى ركلات الجزاء.

أضاف أنه تم إخطار مجالس إدارات قطبي الكرة المصرية بنظام خوض مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا فى حال خروج الوقت الأصلي بالتعادل.

كان حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام كشف أن مباراة نهائي القرن بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي تقام يوم 27 من الشهر الجاري، سوف يتم بثها على التردد الأرضي لقناة تايم سبورتس التابعة للهيئة الوطنية للإعلام.

ووجه زين، المسؤولين عن البرامج الرياضية التليفزيونية والإذاعية بالوطنية للإعلام ضرورة الالتزام بالحيادية والتوازن في المحتوى الإعلامي الرياضي الذي سيتناول نهائى دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم المقرر إقامته نهاية الشهر الجاري والمقرر إذاعته على البث الأرضي وسيكون طرفاه أكبر وأعرق الأندية المصرية الأهلى والزمالك ونكن لهما كل التقدير والاحترام وننتهز الفرصة ونتوجه لهما بالتهنئة على الوصول للمباراة النهائية وإسعاد جماهير الناديين ومحبي وعشاق كرة القدم المصرية ورفع اسم مصر عاليا في هذه البطولة الهامة وأيًا كان الفائز فالبطولة مصرية وسيمثل مصر في بطولة كأس العالم للأندية.

وشدد زين على تجنب كافة أشكال التعصب الرياضي سواء في المحتوى أو في آراء ضيوف البرامج لأن الفائز من الفريقين في النهاية سيحمل علم مصر وستكون البطولة مصرية.

وناشد زين زملاء العمل الإعلامي بتناول تلك المباراة بعيدا عن التعصب والإثارة بين جماهير الناديين الكبيرين وعدم بث روح الكراهية والالتزام بروح وأخلاق الرياضة وأن تسود روح المحبة والإخاء، وأن ننتهز تلك الفرصة لنقدم نموذجا حضاريا يليق بمصر والرياضة المصرية يحتذى به، وأن نتجنب إيه تجاوزات من جميع المشاركين في هذا الحدث الرياضي الكبير الذي يحمل اسم مصر وأن نظهر بصورة مشرفة أمام العالم

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