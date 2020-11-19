عضو بمعهد التخطيط القومي: صندوق تحيا مصر رأس الحربة في الاحتواء الاجتماعي.. فيديو

وأضاف الجوهري خلال مداخلة هاتفية خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، أن دور صندوق تحيا مصر برز من خلال المشاركة الفعالة فى المجتمع المدنى مثل دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإنشائه.

وتابع عضو الهيئة الاستشارية لمعهد التخطيط القومى، أن ما يفعله صندوق تحيا مصر نموذج للإحتواء الاجتماعى لتحقيق اهداف خطة التنمية المستدامة، حيث توجيه ثمرة انتاج الاقتصاد المصرى إلى مستحقيها.

وحضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، احتفالية صندوق "تحيا مصر" بمناسبة إطلاق أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة، وفي بداية الاحتفالية، تم استعراض مراحل نشأة صندوق " تحيا مصر" وتطور أنشطته خلال الفترة الماضية، كما تضمنت الاحتفالية عرضا لفيلم تسجيلي لمشروعات الصندوق، منذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأسيسه، وكذلك محاور عمل المبادرات الرئاسية المكلف بها الصندوق خلال الفترة المقبلة.









وخلال الاحتفالية، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي كلمة أعرب خلالها عن سعادته بهذا الإنجاز المتمثل في إطلاق صندوق تحيا مصر أكبر قافلة مساعدات إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية في كافة أنحاء الجمهورية.





وقال رئيس الوزراء: ما يحدث اليوم هو إنجاز يُضاف إلى قائمة نجاحات "صندوق تحيا مصر"، ذلك الصرح الذي أُسس بمبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليصبح قناة إضافية مهمة تسير جنبًا إلى جنب مع باقي مؤسسات الدولة ومنظمات العمل المجتمعي والقطاع الخاص، لتؤتي ثمارها في تنمية مستدامة، لا يلين عزم الدولة عن السعي لتحقيقها رغم الصعوبات التي تواجهها.





وأضاف الدكتور مدبولي: على مدار خمس سنوات، كانت المشاركة وتوحيد جهود أطراف العمل المجتمعي بين الحكومة والبنوك والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، هي كلمة السر وراء نجاح صندوق تحيا مصر في تنفيذ مبادراته، ذات التأثير المُباشر في حياة الآلاف من الأسر الأَوْلَى بالرعاية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مشاركة كافة أجهزة الدولة في تنفيذ مشروعات تنموية، وضعت نهاية لمعاناة تلك الأسر، وأدخلت البهجة على قلوب لطالما عانت لسنوات طويلة.





وأوضح رئيس الوزراء أن "صندوق تحيا مصر" استطاع أن يشمل بجهوده نواحي تنموية وخدمية متنوعة، من خلال برامجه ومشروعاته في مجالات الرعاية الصحية، والدعم الاجتماعي، والتنمية العمرانية، والتمكين الاقتصادي، فضلًا عن دعم التعليم والتدريب، ومواجهة الكوارث والأزمات.





وتابع رئيس الوزراء قائلا: إن ما نراه اليوم من قوافل ومبادرات، هو ثمرة تعاون أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني وصندوق تحيا مصر؛ لتوفير حياة كريمة وآمنة للأسر الأولى بالرعاية، لاسيما ونحن نواجه جائحة "كورونا" التي ضربت العالم خلال العام الجاري، ولعل ذلك يشكل حافزا لتشجيع وتدعيم هذا التعاون على المدى البعيد، لاسيما لتوحيد جهود العمل المجتمعي، وكذا توفير آليات مرنة لتحسين أحوال الأسر الأولى بالرعاية، فضلا عن توفير أفضل خدمة ممكنة للرعاية الصحية لتلك الأسر.



