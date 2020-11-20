ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

منتخب الكرة النسائية يختتم التجمع الثالث استعدادا لتصفيات إفريقيا

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 07:01 ص
الكرة النسائية
الكرة النسائية
Advertisements
يسرى غازى
يختتم اليوم الجمعة منتخب مصر للكرة النسائية بقيادة أحمد رمضان التجمع الثالث لمعسكر الإعداد لفراعنة النسائية إستعدادا للتصفيات الإفريقية.

ودعا الاتحاد المصري لكرة القدم وسائل الإعلام للحضور إلى ملعب دار ضباط حرس الحدود بطريق السويس كيلو أربعة ونصف وذلك بمناسبة ختام التجمع الثالث لمعسكر اعداد المنتخب المصري الاول ودون العشرين عامًا لكرة القدم النسائية استعدادً للمشاركة في البطولات الدولية و القارية وذلك اليوم الجمعه فى تمام الساعة الخامسه مساءا للتغطية الإعلامية. 

انطلق التجمع الثالث لمنتخب مصر للكرة النسائية ضمن المعسكر المفتوح للمنتخبين الاول والآنسات تحت 20 سنة، بحضور الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، والمشرف على الكرة النسائية لمتابعة المران للوقوف علي آخر الاستعدادت .

واكد أحمد رمضان المدير الفني للمنتخب، رضاه عن المستوى بوجه عام، مشيرا إلي أن هناك ارتفاع ملحوظ في مستوي اللاعبات بسبب كم التدريبات وتلقينهن تدريبات خاصة عن الواجبات الدفاعية والهجومية والتمركز والتحركات التكتيكية، وأن مرحلة الانتقاء مستمرة حتي نهاية المعسكر يوم 30 نوفمبر الجاري.

فيما قال باسم خيرت مدرب حراس المرمي أنه تم استدعاء ٨ حارسات للمنتخب الأول و ٧ حارسات تحت ٢٠سنة، مشيرا إلي أن بعضهن تحت ٢٠ سنه ولا يشاركن مع الأندية في الفريق الأول، و تم استدعائهن للوقوف علي مستوياتهن وسيشاركن مع الأندية في دورى تحت ٢٠ سنة الجاري تنظيمه هذا الموسم.

من جانبها أكدت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية، أن تدريبات منتخب مصر للكرة النسائية تسير بشكل جيد.

وأوضحت سحر عبد الحق، أن أعضاء الجهاز الفني بقيادة أحمد رمضان المدير الفني، بذلوا  أقصي ما لديهم خلال المعسكر المفتوح المقام حاليا من أجل إعداد المنتخبين الأول وتحت 20 سنة، استعدادا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية وتصفيات كأس العالم.

 وأضافت،أن هناك خامات مبشرة في منتخب الآنسات، وكذلك توجد خبرات جيدة في المنتخب الأول، مؤكدة أن الجهاز الفني وضع برنامج تدريبي مكثف للوصول بهن لأعلي المستويات وتاهيلهن للمستوى الدولي.

وكشفت، أنه جاري تكوين منتخب للناشئات تحت 17 عامًا، وكذلك منتخبات لمختلف الاعمار السنة لتوفير قاعدة جيدة ونواة للمنتخب الأول .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

منتخب النسائية يستدعي 74 لاعبة للانضمام إلى المعسكر التدريبي

المدير الفني لمنتخب الكرة النسائية: نعمل على رفع سقف طموحات اللاعبات

استئناف المعسكر المفتوح لمنتخبي الكرة النسائية

انتهاء المعسكر المفتوح لمنتخبي الكرة النسائية استعدادا للتصفيات الأفريقية والمونديال.. الأحد

منتخب السيدات يواصل تدريباته استعدادا لتصفيات أفريقيا والمونديال.. صور

منتخب الكرة النسائية يختتم التجمع الثاني بالمعسكر التدريبي.. غدا

ترشيحاتنا

المتصيدون على تويتر يسخرون من محامي ترامب بعد سقوط صبغة شعره على وجهه | فيديو

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن لقاح ريمديسيفير لعلاج كورونا

«مواطنون ضد الغلاء» يطالب بتغليظ العقوبة على مروجي العروض الوهمية

النادي الأهلي يتصدر تويتر قبل مبارة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك

في عيد ميلاد عروس النيل .. لبنى عبد العزيز : مسحت البلاط في أمريكا

احذر .. لا تعد تسخين هذه الأطعمة مرة أخرى

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تطمئن كبار السن .. اكتشاف دواء جديد لـ علاج كورونا

احذر .. لا تعد تسخين هذه الأطعمة مرة أخرى

هل تشعر بالقلق دائما ؟.. خطوات بسيطة للتخلص منه