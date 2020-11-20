منتخب الكرة النسائية يختتم التجمع الثالث استعدادا لتصفيات إفريقيا

يختتم اليوم الجمعة منتخب مصر للكرة النسائية بقيادة أحمد رمضان التجمع الثالث لمعسكر الإعداد لفراعنة النسائية إستعدادا للتصفيات الإفريقية.
ودعا الاتحاد المصري لكرة القدم وسائل الإعلام للحضور إلى ملعب دار ضباط حرس الحدود بطريق السويس كيلو أربعة ونصف وذلك بمناسبة ختام التجمع الثالث لمعسكر اعداد المنتخب المصري الاول ودون العشرين عامًا لكرة القدم النسائية استعدادً للمشاركة في البطولات الدولية و القارية وذلك اليوم الجمعه فى تمام الساعة الخامسه مساءا للتغطية الإعلامية.
انطلق التجمع الثالث لمنتخب مصر للكرة النسائية ضمن المعسكر المفتوح للمنتخبين الاول والآنسات تحت 20 سنة، بحضور الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، والمشرف على الكرة النسائية لمتابعة المران للوقوف علي آخر الاستعدادت .
واكد أحمد رمضان المدير الفني للمنتخب، رضاه عن المستوى بوجه عام، مشيرا إلي أن هناك ارتفاع ملحوظ في مستوي اللاعبات بسبب كم التدريبات وتلقينهن تدريبات خاصة عن الواجبات الدفاعية والهجومية والتمركز والتحركات التكتيكية، وأن مرحلة الانتقاء مستمرة حتي نهاية المعسكر يوم 30 نوفمبر الجاري.
فيما قال باسم خيرت مدرب حراس المرمي أنه تم استدعاء ٨ حارسات للمنتخب الأول و ٧ حارسات تحت ٢٠سنة، مشيرا إلي أن بعضهن تحت ٢٠ سنه ولا يشاركن مع الأندية في الفريق الأول، و تم استدعائهن للوقوف علي مستوياتهن وسيشاركن مع الأندية في دورى تحت ٢٠ سنة الجاري تنظيمه هذا الموسم.