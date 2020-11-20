هل تشعر بالقلق دائما ؟.. خطوات بسيطة للتخلص منه

القلق شائع جدًا، ويشعر معظم الأشخاص بالقلق من وقت لآخر، ولاسيما مع تفشي فيروس كورونا، لذلك قدم تقرير جديد طرق بسيطة للتخلص من الخوف والذعر في المنزل.
وحسب موقع "express"، في حين أنه رد فعل بشري طبيعي للشعور بالقلق في بعض الأحيان، قد يصاب بعض الأشخاص بهذه المشاعر في كثير من الأحيان، إذا كان قلقك يؤثر على حياتك اليومية، فقد تكون مصابًا بحالة صحية عقلية.
بينما قد يكون التعايش مع القلق صعبًا ، هناك بعض الطرق السهلة لتخفيف الأعراض، وقد يساعدك عدد قليل من مقايضات نمط الحياة على التعامل مع قلقك.
ينصح الأطباء عادةً بتمارين التنفس، لأنها تساعد المرضى على الشعور بمزيد من التحكم، بينما قد يبدو الأمر بسيطًا، فإن تذكر التنفس يساعد على إبطاء معدل ضربات القلب.
عندما تشعر بالقلق الشديد ، قد يبدأ قلبك في الخفقان أسرع مما اعتدت عليه، من المهم أيضًا أن تتحدث إلى شخص ما إذا كنت قلقًا بشأن قلقك.
يمكن أن يكون اصطحاب شخص تثق به أو حتى شخص لا تعرفه مصدر ارتياح كبير، يجد بعض الأشخاص أن تخصيص أوقات معينة من اليوم للتركيز على مخاوفهم يساعدهم في بقية اليوم.
كما أشار التقرير أن يجب على مرضى القلق أيضًا التأكد من الاعتناء بصحتهم الجسدية، إن التأكد من حصولك على قسط كافٍ من النوم ومراقبة نظامك الغذائي وممارسة الكثير من التمارين الرياضية ، كلها أمور يُزعم أنها تفيد صحتك العقلية.
وتابع قد يكون التعايش مع القلق أمرًا صعبًا للغاية، ولكن هناك خطوات يمكنك اتخاذها قد تساعدك، وقد يكون من المفيد تدوين ما يحدث عندما تشعر بالقلق أو تصاب بنوبة هلع.
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يمكن أن يساعدك هذا في تحديد الأنماط التي تثير هذه التجارب بالنسبة لك، أو ملاحظة العلامات المبكرة على أنها بدأت في الحدوث، ويمكن أن يسبب القلق العديد من الأعراض ، ويمكن أن يغير الطريقة التي تشعر بها أو تتصرف بها.
إذا بدأت في الشعور بالقلق المفاجئ والشديد ، فقد يكون سببه نوبة هلع، جب أن تفكر في التحدث إلى الطبيب إذا كنت قلقًا بشأن صحتك العقلية.