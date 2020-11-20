هل تشعر بالقلق دائما ؟.. خطوات بسيطة للتخلص منه

إذا كان قلقك يؤثر على حياتك اليومية، فقد تكون مصابًا بحالة صحية عقلية.

وحسب موقع "express"، في حين أنه رد فعل بشري طبيعي للشعور بالقلق في بعض الأحيان، قد يصاب بعض الأشخاص بهذه المشاعر في كثير من الأحيان، إذا كان قلقك يؤثر على حياتك اليومية، فقد تكون مصابًا بحالة صحية عقلية.

بينما قد يبدو الأمر بسيطًا، فإن تذكر التنفس يساعد على إبطاء معدل ضربات القلب.

ينصح الأطباء عادةً بتمارين التنفس، لأنها تساعد المرضى على الشعور بمزيد من التحكم، بينما قد يبدو الأمر بسيطًا، فإن تذكر التنفس يساعد على إبطاء معدل ضربات القلب.

قد يساعدك عدد قليل من مقايضات نمط الحياة على التعامل مع قلقك.

عندما تشعر بالقلق الشديد ، قد يبدأ قلبك في الخفقان أسرع مما اعتدت عليه، من المهم أيضًا أن تتحدث إلى شخص ما إذا كنت قلقًا بشأن قلقك.



