احذر .. لا تعد تسخين هذه الأطعمة مرة أخرى

كم مرة تركت بقايا طعامك من الغداء جانبًا ثم أعدت لتناول العشاء مرة أخرى؟ بينما نفعل ذلك جميعًا ، من المهم أن تعرف أنه مع بعض بقايا الطعام، عليك توخي الحذر الشديد لأنها يمكن أن تؤذيك عند التسخين مرة أخرى.





شوي اللحم الأحمر يعشق الكثيرون اللحم المشوي أو لحم العجل أو لحم الضأن لتناوله محمصًا طازجًا ولكن باردًا أيضًا، ويجب أن يظل على هذا النحو، وبالتحديد يجب عدم تحميص أو طهي اللحوم الحمراء المشوية مرة أخرى، لأنه أثناء المعالجة الحرارية يغير هيكلها الذي لا يناسب أجسامنا على الإطلاق.





أثناء التحضير المزدوج للحوم، تتغير تركيبة البروتينات، والتي لا يستطيع الجسم هضمها أو يصعب هضمها، وبسبب ذلك يمكن أن تصبح سامة وتسبب مشاكل في الجهاز الهضمي.



دواجن لحم الدجاج أو الديك الرومي هو أحد الأطعمة التي نتناولها في أغلب الأحيان، على الرغم من أننا نتمتع في كثير من الأحيان ببقايا لحم الدواجن المشوي أو المطبوخ من الغداء، إلا أن هذا النوع من اللحوم يجب أن يؤكل باردًا فقط، دون أي تحضير إضافي، هذه تفاعلات كيميائية تحدث في اللحوم إذا تم تحضيرها مرتين. يمكن لوجبة غداء معاد تدويرها أن تسبب عددًا من مشاكل المعدة والأمعاء.





الحساء

الحساء هو المرطبات الحقيقية للكثيرين وجزء لا مفر منه من غداء العائلة أو العشاء، على الرغم من أن جسمنا يعشق هذا السائل اللذيذ، فكن حريصًا جدًا إذا كنت تخطط لتحضيره لاحقًا وتقديمه في اليوم الثاني أو الثالث، لأنه يمكن أن يسبب العديد من المشاكل الصحية.





