محمود محيي الدين: إشادة من خبراء صندوق النقد الدولي بالاقتصاد المصري .. فيديو

قال محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن وصول قيمة الصادرات المصرية المتوقع إلى 100 مليار دولار سوف يحدث نقلة نوعية للاقتصاد المصري.









وتابع خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن قيمة الصادرات المصرية في الوقت الحالي تصل إلى 35 مليار دولار يشكل 50% منها صادرات البترول والغاز الطبيعي.









وكشف محمود محيي الدين، عن أن مصر تطمح إلى إحداث نقلة في الصادرات عبر تنويعها من السلع الزراعية والصناعية، ما يحتاج إلى نموذج من النمو والتنمية مختلف عما هو قائم في الوقت الحالي وسوف بشكل كبير على البنية الأساسية واللوجستية والتحول الرقمي من الأسس التي تمكن مصر من جذب الاستثمارات وتحافظ على الاستثمارات القائمة.









وأشار المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى أن تراجع حجم الصادرات عالميا هو مؤقت بسبب فيروس كورونا وسط وجود مؤشرات على التعافي، موضحا أن 70% من الصادرات المصرية تشتمل على خامات وسلع وسيطة.









قال محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن الدين الخارجي لمصر في الوقت الحالي في الحدود الآمنة.









وتابع خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر لديها برنامج طموح لرفع الصادرات، وأنه من المخطط الوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار.









وكشف محمود محيي الدين عن أن هناك برنامجًا طموحًا لزيادة معدلات النمو في الاقتصاد المصري، موضحا أنه يجب زيادة الإيرادات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع زيادة إيرادات التصدير ومن معدلات السياحة.









وقال محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن تقارير مجموعة خبراء صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد المصري إيجابية للغاية.









وتابع خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر اتفقت مع صندوق النقد الدولي على برنامج تمويل عبر شقين الأول تمويل الأداء السريع، والثاني الاكتفاء والاستعداد الائتماني للمساعدة، ويبلغ قيمة التمويل 8 مليارات دولار يتم تقديمها لمصر عبر شرائح.







