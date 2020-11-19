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رياضة

طارق السيد: الهدف المبكر لمصر وراء هزيمة توجو بثلاثية

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 11:42 م
منتخب مصر
منتخب مصر
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محمد رشاد
أكد طارق السيد، نجم الزمالك السابق، أن الهدف المبكر الذي سجله ‏منتخب مصر في شباك توجو بلقاء الجولة الرابعة من تصفيات أمم ‏أفريقيا هو السر وراء انتصار الفراعنة بثلاثية.‏

وأضاف في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة ‏قناة الزمالك:"مباراة القاهرة كانت صعبة بعد تأخر الهدف الأول وهو ما ‏أعطى الفريق التوجولي الثقة، على عكس لقاء لومي والذي اهتز فيه ‏فريق توجو بعد الهدف المبكر لمنتخبنا القومي".

وحقق المنتخب المصري فوزًا كبيرًا على حساب توجو بأرضها، بثلاثة أهداف لواحد، مساء الثلاثاء الماضي، في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة السابعة لتصفيات كأس أمم أفريقيا.

الهدف الأول للمنتخب المصري جاء عن طريق محمد مجدي "أفشة" بعد مرور 18 دقيقة من الشوط الأول، بعدما تلاعب بالدفاع قبل أن يصوب كرة أرضية في الشباك.

ثاني الأهداف سجله محمد شريف في أول ظهور دولي له مع منتخب مصر، بعد مرور 32 دقيقة من المواجهة، بعدما تلقى تمريرة طولية من الحارس محمد الشناوي لتمر من الدفاع ويسددها اللاعب في الشباك.

وفي الدقيقة 52، نجح محمود حسن "تريزيجيه" في تسجيل الهدف الثالث بعد تمريرة عالية من كرة ثابتة نفذها أيمن أشرف من وسط الملعب، لينفرد لاعب أستون فيلا بالمرمى قبل أن يصوب الكرة في الزاوية اليسرى.

ونجح منتخب توجو في تسجيل هدف شرفي في الدقيقة 90+3 بعد غفلة من الدفاع المصري، ليحل نيا فيدجي على الكرة داخل منطقة الجزاء قبل أن يصوبها أرضية.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى النقطة الثامنة في صدارة ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن جزر القمر، ثم كينيا بثلاث نقاط في المركز الثالث، وأخيرًا توجو بنقطة واحدة.

ويحتاج منتخب مصر لنقطة واحدة من مباراتيه المقبلتين لضمان التأهل إلى كأس أمم أفريقيا، حيث سيلتقي في الأولى مع كينيا خلال شهر مارس القادم، على أن يواجه جزر القمر في الجولة الأخيرة.
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