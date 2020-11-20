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برلمان

عضو بالشيوخ: تجهيز مكاتب البريد لتقديم خدمات الشهر العقاري إنجاز تاريخي لـ السيسى

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 04:41 م
صدى البلد
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القسم السياسي
ثمن النائب هشام الحاج على عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن جهود التعاون بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعدل من خلال بروتوكول التعاون بينهما فى تقديم  خدمة توثيق الشهر العقاري بمكاتب البريد ضمن خطة الدولة بفضل توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ووصف تجهيز مكاتب البريد لتقديم خدمات الشهر العقارى والتوثيق خاصة أن الهيئة مكاتب بريد في كل القطر المصري لتقديم الخدمات للمواطنين بأنه إنجاز تاريخي فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على المشكلات المزمنة التى استمرت لأكثر من 40 عاما فى تعامل المواطنين مع مكاتب الشهر العقارى لانهاء خدماتهم الجماهيرية.

وأكد الحاج فى بيان أن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو أول قائد فى تاريخ مصر ينجح فى أن يجعل هناك أكبر تعاون وتنسيق حقيقي بين جميع الوزراء فى الحكومة فلم الوزارات والمؤسسات التنفيذية تعمل فى جزر منعزلة كما كان يحدث فى الأنظمة والحكومات السابقة، مشيدًا بنجاح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمستشار عمر مروان وزير العدل بتنفيذ البروتوكول الموقع بين الوزارتين لتنفيذ هذا البروتوكول.

وأشاد هشام الحاج بتطبيق هذا النظام ببعض قرى محافظة المنوفية مثل قرية الميصلحة والبتانون وقرية ام خنان وقرية طوخ طنبشا وشبين الكوم الجديد ونأمل ان تشمل الخطة كل قرى المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين اضافة الى الاسراع فى تنفيذ هذا النظام بجميع المحافظات والمدن والمراكز والاحياء والقرى على مستوى الجمهوريك ووجه التحية والتقدير للدكتور عمرو حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمستشار عمرو مروان وزير العدل على تنفيذ هذه المبادرة التى تكفل إنهاء المشكلات الخاصة بتعامل المواطنين مع ملفات وخدمات الشهر العقارى.

جاء ذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت الماضي، مع ممثلي شباب القضاة المتميزين.

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الاجتماع تناول متابعة "جهود تطوير منظومة التقاضي، وميكنة خدمات وزارة العدل على مستوى الجمهورية.

استعرض وزير العدل في هذا الإطار موقف الاصدارات الجديدة المؤمنة لوثائق وزارة العدل، كوثائق الشهر العقاري، والتي من المقرر أن تصدر من خلال مركز إصدار الوثائق المؤمنة للدولة، وهو الأمر الذي سيساهم في تطوير خدمات الوزارة وصون حقوق المواطنين وتأمينها، حيث ستحافظ تلك الوثائق المؤمنة على أمن المعلومات ضد أعمال التزوير.

ووجه الرئيس بألا يقتصر الجهد القائم في تطوير وثائق وزارة العدل على جانب إجراءات  التأمين فقط، بل يشمل التطوير الموضوعي لمضمون مختلف الوثائق لتلافي أية سلبيات سابقة، والتسهيل على المواطنين، وسرعة إنجاز المحررات وإجراءات التوثيق، وذلك بالتكامل مع عملية الرقمنة الشاملة بالدولة، ومن خلال الاستعانة بالخبرات المتراكمة لدى الكوادر المتخصصة بوزارة العدل.

وحول هذا الأمر، أكد عدد من نواب البرلمان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بكل قضايا ومشكلات المواطنين ويضع حلول سريعة لحله، مؤكدًا إنه منذ البدء بميكنة الشهر العقاري والتوثيق فقد تحقق خطوات ملموسة للتيسير على المواطنين وسنرى المزيد من التيسيرات خلال الفترة القادمة.

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