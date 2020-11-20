عضو بالشيوخ: تجهيز مكاتب البريد لتقديم خدمات الشهر العقاري إنجاز تاريخي لـ السيسى

ثمن النائب هشام الحاج على عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن جهود التعاون بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعدل من خلال بروتوكول التعاون بينهما فى تقديم خدمة توثيق الشهر العقاري بمكاتب البريد ضمن خطة الدولة بفضل توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.





ووصف تجهيز مكاتب البريد لتقديم خدمات الشهر العقارى والتوثيق خاصة أن الهيئة مكاتب بريد في كل القطر المصري لتقديم الخدمات للمواطنين بأنه إنجاز تاريخي فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على المشكلات المزمنة التى استمرت لأكثر من 40 عاما فى تعامل المواطنين مع مكاتب الشهر العقارى لانهاء خدماتهم الجماهيرية.





وأكد الحاج فى بيان أن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو أول قائد فى تاريخ مصر ينجح فى أن يجعل هناك أكبر تعاون وتنسيق حقيقي بين جميع الوزراء فى الحكومة فلم الوزارات والمؤسسات التنفيذية تعمل فى جزر منعزلة كما كان يحدث فى الأنظمة والحكومات السابقة، مشيدًا بنجاح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمستشار عمر مروان وزير العدل بتنفيذ البروتوكول الموقع بين الوزارتين لتنفيذ هذا البروتوكول.





وأشاد هشام الحاج بتطبيق هذا النظام ببعض قرى محافظة المنوفية مثل قرية الميصلحة والبتانون وقرية ام خنان وقرية طوخ طنبشا وشبين الكوم الجديد ونأمل ان تشمل الخطة كل قرى المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين اضافة الى الاسراع فى تنفيذ هذا النظام بجميع المحافظات والمدن والمراكز والاحياء والقرى على مستوى الجمهوريك ووجه التحية والتقدير للدكتور عمرو حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمستشار عمرو مروان وزير العدل على تنفيذ هذه المبادرة التى تكفل إنهاء المشكلات الخاصة بتعامل المواطنين مع ملفات وخدمات الشهر العقارى.





جاء ذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت الماضي، مع ممثلي شباب القضاة المتميزين .



