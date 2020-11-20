طارق السيد: أحمد فتوح يمتلك عروضا للاحتراف في البرتغال

كشف طارق السيد، نجم الزمالك السابق، عن وجود عدة عروض ‏احترافية لأحمد فتوح، العائد مجددًا لصفوف الزمالك عقب انتهاء اعارته ‏لسموحة.‏





وقال السيد في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي عبر ‏شاشة قناة الزمالك:" لدي معلومة أن فتوح لن يستمر طويلًا مع الزمالك ‏واللاعب يمتلك عروضًا للاحتراف من البرتغال".‏





وشدد السيد على القدرات الفنية التي تؤهل فتوح للتألق في حالة ‏الاحتراف.‏



