المقاولون العرب: مشروع تحويل مجرى نهر روفيجي يضاف لسجلنا التاريخي.. فيديو

قال المهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب أن الانجاز الذي يحتفلون به هو حجر اساس في مشروع تحويل مجرى نهر روفيجي لتنفيذ أعمال السد.





وأضاف فاروق خلال تغطية خاصة من تنزانيا على هامش احتفالية تحويل مجرى نهر روفيجي لاستكمال تنفيذ مشروع إنشاء سد ومحطة جيوليوس نيريري أن ما تحقق انجاز كبير يضاف إلى سجل الإنجازات التاريخية التي قامت بها الشركة في مصر والدول العربية وأفريقيا .













وذلك بحضور رئيس الوزراء التنزانى، قاسم ماجاليوا، وعدد من الوزراء التنزانيين، والسفير حمدى لوزا، نائب وزير الخارجية، والسفير محمد جابر أبوالوفا، سفير مصر بتنزانيا.









وضم الوفد المصرى مسئولى وزارتى الكهرباء والإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والبنوك المصرية، حيث وفر البنك الاهلى المصرى وبنك مصر خطابات ضمان للمشروع بـ450 مليون دولار، وكذا مسئولي التحالف المصرى المنفذ للمشروع، "شركتى المقاولون العرب، والسويدي إلكتريك"، وعلى رأسهم المهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة

، وصادق السويدى، رئيس مجلس إدارة شركة السويدى إلكتريك، والمهندس أحمد العصار، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس وائل حمدى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة السويدى إلكتريك.