ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

المقاولون العرب: مشروع تحويل مجرى نهر روفيجي يضاف لسجلنا التاريخي.. فيديو

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 04:39 ص
المهندس سيد فاروق
المهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب
Advertisements
محمود محسن
قال المهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب أن الانجاز الذي يحتفلون به هو حجر اساس في مشروع تحويل مجرى نهر روفيجي لتنفيذ أعمال السد. 

وأضاف فاروق خلال تغطية خاصة من تنزانيا على هامش احتفالية تحويل مجرى نهر روفيجي لاستكمال تنفيذ مشروع إنشاء سد ومحطة جيوليوس نيريري أن ما تحقق انجاز كبير يضاف إلى سجل الإنجازات التاريخية التي قامت بها الشركة في مصر والدول العربية وأفريقيا . 

وشارك الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى الاحتفال بتحويل مجرى نهر روفيجى لاستكمال تنفيذ جسم السد الرئيسى، بمشروع إنشاء سد ومحطة جيوليوس نيريرى لتوليد الطاقة الكهرومائية بتنزانيا بقدرة 2115 ميجاوات، على نهر روفيجي، بمنخفض شتيجلرز جورج، بدولة تنزانيا.


وذلك بحضور رئيس الوزراء التنزانى، قاسم ماجاليوا، وعدد من الوزراء التنزانيين، والسفير حمدى لوزا، نائب وزير الخارجية، والسفير محمد جابر أبوالوفا، سفير مصر بتنزانيا.


وضم الوفد المصرى مسئولى وزارتى الكهرباء والإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والبنوك المصرية، حيث وفر البنك الاهلى المصرى وبنك مصر خطابات ضمان للمشروع بـ450 مليون دولار، وكذا مسئولي التحالف المصرى المنفذ للمشروع، "شركتى المقاولون العرب، والسويدي إلكتريك"، وعلى رأسهم المهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وصادق السويدى، رئيس مجلس إدارة شركة السويدى إلكتريك، والمهندس أحمد العصار، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس وائل حمدى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة السويدى إلكتريك.


وخلال الاحتفال ألقى الدكتور عاصم الجزار كلمة استهلها بنقل تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لشقيقه الرئيس جون ماجوفولى بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للبلاد، ونجاح العملية الانتخابية، وكذا تهنئته بمناسبة الاحتفال بتحويل مجرى نهر روفيجى لاستكمال تنفيذ جسم السد الرئيسى بمشروع إنشاء سد ومحطة جيوليوس نيريرى لتوليد الطاقة الكهرومائية.

وتابع وزير الكهرباء  أن السد فى الوقت الحالى اكبر مشروع فى تنزانيا مؤكدا أننا نفخر بشركتين مصريتين تحالفات لتنفيذ المشروع، وهما شركتا المقاولون العرب والسويدى وذلك للثقة المتناهية من الجانب التنزاني المتناهية  في قدرة المصريين على بناء السد.

واشار شاكر إلى انه سيكون هناك محطة توليد كهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، على نهر روفيجي بتنزانيا، بهدف توليد 6307 آلاف ميجاوات. 

ولفت وزير الكهرباء إلى أن قدرة السد العالي تقدر بـ 2100 ميجاوات، وهذا السد يزيد عليه بـ 2115 ميجاوات.

وأشار إلى أن شركة المقاولون العرب تشارك فى إنشاء هذا المشروع، وهذا يتيح مجال عمل كبير، ومن المتوقع  أن سيكون  لتلك الشركات مشروعات فى دول أخرى.

وشارك الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى الاحتفال بتحويل مجرى نهر روفيجى لاستكمال تنفيذ جسم السد الرئيسى، بمشروع إنشاء سد ومحطة جيوليوس نيريرى لتوليد الطاقة الكهرومائية بتنزانيا بقدرة 2115 ميجاوات، على نهر روفيجي، بمنخفض شتيجلرز جورج، بدولة تنزانيا.

وذلك بحضور رئيس الوزراء التنزانى، قاسم ماجاليوا، وعدد من الوزراء التنزانيين، والسفير حمدى لوزا، نائب وزير الخارجية، والسفير محمد جابر أبوالوفا، سفير مصر بتنزانيا.

وضم الوفد المصرى مسئولى وزارتى الكهرباء والإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والبنوك المصرية، حيث وفر البنك الاهلى المصرى وبنك مصر خطابات ضمان للمشروع بـ450 مليون دولار، وكذا مسئولي التحالف المصرى المنفذ للمشروع، "شركتى المقاولون العرب، والسويدي إلكتريك"، وعلى رأسهم المهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وصادق السويدى، رئيس مجلس إدارة شركة السويدى إلكتريك، والمهندس أحمد العصار، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس وائل حمدى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة السويدى إلكتريك.

وخلال الاحتفال ألقى الدكتور عاصم الجزار كلمة استهلها بنقل تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لشقيقه الرئيس جون ماجوفولى بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للبلاد، ونجاح العملية الانتخابية، وكذا تهنئته بمناسبة الاحتفال بتحويل مجرى نهر روفيجى لاستكمال تنفيذ جسم السد الرئيسى بمشروع إنشاء سد ومحطة جيوليوس نيريرى لتوليد الطاقة الكهرومائية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزيرا الكهرباء والإسكان يُغادران مطار القاهرة لحضور احتفالية تحويل مجرى نهر روفيجى بتنزانيا

اليوم.. وزيرا الكهرباء والإسكان يشهدان احتفالية تحويل مجرى نهر روفيجى لتنفيذ سد تنزانيا

رئيس الوزراء التنزانى: توجيهات دائمة من الرئيسين السيسي وماجوفولي لتوطيد العلاقات بين البلدين

بتكلفة 2.9 مليار دولار.. إنشاء سد جوليوس نيريري بسواعد المصريين يساعد على تحقيق التنمية في تنزانيا.. فيديو

وزير الإسكان: مشروع إنشاء أكبر سد في تنزانيا يترجم دور مصر الإقليمي

وزير الكهرباء يوضح الفرق بين قدرة السدين تنزانيا والعالي

ترشيحاتنا

إيجابية المسحة الثالثة لـ محمد صلاح والنني قبل السفر لإنجلترا

بسبب موبايل.. لاعبة فنون قتالية تلقن لصًا علقة ساخنة |شاهد

المقاولون العرب: مشروع تحويل مجرى نهر روفيجي يضاف لسجلنا التاريخي.. فيديو

شاهد.. كواليس وتفاصيل زيارة الخطيب لمران الأهلي والترحيب بـ بانون

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن لقاح ريمديسيفير لعلاج كورونا

إنفراجة فنية في ليفربول قبل مواجهة ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل تشعر بالقلق دائما ؟.. خطوات بسيطة للتخلص منه

أحدث علاج .. دراسة تكشف عن الآثار الجانبية للقاح كورونا موديرنا

على حسب نوعها .. الطريقة الصحيحة لـ غسل البشرة