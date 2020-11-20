ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حسام البدري: أتعرض لانتقادات غير منطقية وهناك من يتصيد الأخطاء لجهاز المنتخب

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 05:07 ص
منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم
Advertisements
محمد رشاد
قال حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، إنه منتخب مصر استطاع تحقيق الفوز على توجو رغم وجود غيابات كثيرة بالمنتخب.

وأكد حسام البدري في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "هناك من ينتقد المنتخب لأسباب أخرى، وهناك بعض النقاط التي غيرتها بعد المباراة الأولى".

وتابع: "في المباراة الثانية غيرت بعض المجموعات لتغيير بعض السلبيات ولكن هناك من يتصيد للمنتخب الأخطاء".

وأوضح: "مكنش ينفع ألعب في المباراة الثانية بنفس مجموعة المباراة الأولى والقرار قراري وهو ده فكري ومقدرش أشرح فكري بين المبارتين وأوضح للناس".

وحقق المنتخب المصري فوزًا كبيرًا على حساب توجو بأرضها، بثلاثة أهداف لواحد، مساء الثلاثاء الماضي، في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة السابعة لتصفيات كأس أمم أفريقيا.

الهدف الأول للمنتخب المصري جاء عن طريق محمد مجدي "أفشة" بعد مرور 18 دقيقة من الشوط الأول، بعدما تلاعب بالدفاع قبل أن يصوب كرة أرضية في الشباك.

ثاني الأهداف سجله محمد شريف في أول ظهور دولي له مع منتخب مصر، بعد مرور 32 دقيقة من المواجهة، بعدما تلقى تمريرة طولية من الحارس محمد الشناوي لتمر من الدفاع ويسددها اللاعب في الشباك.

وفي الدقيقة 52، نجح محمود حسن "تريزيجيه" في تسجيل الهدف الثالث بعد تمريرة عالية من كرة ثابتة نفذها أيمن أشرف من وسط الملعب، لينفرد لاعب أستون فيلا بالمرمى قبل أن يصوب الكرة في الزاوية اليسرى.

ونجح منتخب توجو في تسجيل هدفًا شرفيًا في الدقيقة 90+3 بعد غفلة من الدفاع المصري، ليحل نيا فيدجي على الكرة داخل منطقة الجزاء قبل أن يصوبها أرضية.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى النقطة الثامنة في صدارة ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن جزر القمر، ثم كينيا بثلاث نقاط في المركز الثالث، وأخيرًا توجو بنقطة واحدة.

ويحتاج منتخب مصر لنقطة واحدة من مباراتيه المقبلتين لضمان التأهل إلى كأس أمم أفريقيا، حيث سيلتقي في الأولى مع كينيا خلال شهر مارس القادم، على أن يواجه جزر القمر في الجولة الأخيرة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بثنائية أفشة ومحمد شريف .. منتخب مصر ينهي الشوط الأول متقدما على توجو ..فيديو

صدمة للأهلي .. لحظة خروج أيمن أشرف مصابا من مباراة مصر وتوجو ..فيديو

ملخص وأهداف مباراة مصر وتوجو فى تصفيات أمم أفريقيا .. فيديو

ترتيب مجموعة مصر عقب الفوز على توجو بثلاثية

الأولمبية تهنئ اتحاد الكرة بفوز المنتخب الأول على توجو في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

أول تعليق من محمد شريف بعد إحرازه الهدف الثاني للمنتخب

ترشيحاتنا

أفضل دعاء يوم الجمعة .. اغتنم الفرصة قبل غروب الشمس

الأناقة والجمال.. شاهد أجرأ إطلالات زوجة شريف رمزي

بعد وفيات كورونا بمدارس| التعليم العالي: الوضع مطمئن في الجامعات

فرج عامر مع الخطيب وحمدى وحسن مصطفى فى رحلة صيد بالجونة.. صورة

حكم ارتداء المرأة الجورب أثناء الصلاة.. الإفتاء تجيب

التعليم العالي: العام المقبل سيشهد لقاحا مصريا لفيروس كورونا.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر .. لا تعد تسخين هذه الأطعمة مرة أخرى

هل تشعر بالقلق دائما ؟.. خطوات بسيطة للتخلص منه

أحدث علاج .. دراسة تكشف عن الآثار الجانبية للقاح كورونا موديرنا