أمين عام اتحاد الغرف العربية: 110 مليارات دولار فاتورة استيراد الدول العربية للسلع الاستهلاكية سنويا

أكد أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، أن العالم العربي مهتم بتعزيز التعاون مع الجانب الروسي في موضوع الأمن الغذائي، ولهذه الغاية كانت هناك لقاءات بارزة مطلع الشهر الجاري، بين اتحاد الغرف العربية ومجلس الأعمال العربي الروسي في العاصمة الروسية موسكو، تم بموجبها توقيع العديد من الاتفاقيات الهادفة إلى رفع مستوى التعاون العربي الروسي في مجال الأمن الغذائي، لافتا إلى أن العالم العربي يستورد بقيمة ١١٠ مليارات دولار سنويًا من المواد الاستهلاكية والغذائية، نصيب روسيا منها محدود، ومن هذا المنطلق لا بد من العمل على رفع حجم حصة روسيا في هذا المجال، بما يصب في تحقيق المصالح المشتركة.





جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في افتتاح المنتدى الاقتصادي العربي - الروسي الذي عقد عبر الفيديو كونفرانس، بعنوان: التعاون الروسي العربي في مجال الأمن الغذائي وفرص التجارة والاستثمار، وذلك بتنظيم مشترك من مجلس الأعمال الروسي العربي واتحاد الغرف العربية.





وحظي المنتدى بمشاركة شخصيات وخبراء بارزين من روسيا والعالم العربي، إلى جانب حضور بارز لصناع القرار والعديد من قادة الأعمال والشركاء التجاريين ذات الصلة.





وأكد حنفي أن المنتدى يعقد في ظل ظروف استثنائية يمر بها العالم، وهو يأتي في إطار استمرار الجهود الدؤوبة التي ساهمت بشكل كبير في خلق فرص إضافية لصالح تعزيز التعاون التجاري بين روسيا والعالم العربي، حيث يحرص مجلس الأعمال الروسي العربي واتحاد الغرف العربية من خلال هذا الاجتماع إلى تبادل الأفكار حول آليات التعامل مع تداعيات وباء كورونا على الأمن الغذائي، إلى جانب تحديد فرص التعاون المستقبلية الجديدة بين الشركات العربية والشركات الروسية للمضي قدمًا في خدمة أهداف التنمية المشتركة .





وقال: في العام الماضي تم تنظيم المعرض العربي الروسي في موسكو وقد حظي بمشاركة أكثر من ١٠ آلاف مشارك من العالم العربي وجمهورية روسيا الاتحادية، ومن المرتقب أن تستضيف إحدى الدول العربية المعرض العام المقبل، والذي يصب في مصلحة تعزيز التعاون العربي الروسي في شتى المجالات .





وشدد حنفي، على أن المطلوب اليوم في ظل التحولات التي يشهدها العالم، بناء تحالفات استراتيجية غير تقليدية للارتقاء بالتعاون إلى المستوى الذي يتماشى مع الظروف الراهنة، وهذا يتطلب البحث عن آليات عمل جديدة، مثل بناء مواني وخطوط إمداد محورية في الجانبين العربي والروسي .







