طفح جلدي وصداع.. مرض غامض يصيب مئات الصيادين في السنغال

أفادت وسائل إعلام سنغالية، اليوم الخميس، بأن مئات الصيادين أصيبوا بمرض غامض في غرب البلاد.





ووفقًا لموقع "إن دي تي في"، قال مسؤول صحي حكومي رفيع المستوى، إن أكثر من خمسمائة صياد في السنغال أصيبوا بمرض جلدي غامض بعد عودتهم من البحر.





وأوضح عثمان جاي، المدير الوطني للمعلومات الصحية والتعليم، أنه تم وضع الصيادين، الذين اتوا من عدة بلدات لصيد الأسماك حول العاصمة دكار، في الحجر الصحي لتلقي العلاج.





وأشار "جاي" لوكالة "رويترز" للأنباء إلى أن هذا الالتهاب الجلدي مرتبط بمرض معد، لافتا إلى أن السلطات تتحقق أكثر منه وتأمل أن تعرف ما هو قريبًا.





وذكر تقرير لوزارة الصحة السنغالية أن الرجال يعانون من طفح جلدي على وجوههم وأطرافهم وبعضهم في الأعضاء التناسلية.





وأضاف التقرير أن الصيادين يعانون أيضا من صداع وبدرجات حرارة مرتفعة قليلا.





ولفت إلى أن تحقيقا أوليا أظهر أنه تم الإبلاغ عن الحالة الأولى في 12 نوفمبر، حيث ظهرت على الشاب البالغ من العمر 20 عاما أعراض تشمل طفح حويصلي غير معمم وتورم في الوجه وجفاف الشفاه واحمرار في العينين.





فيما ذكرت "روسيا اليوم"، أن بؤرة المرض بين مدينتي روفيسك ومبور، غير البعيدتين عن العاصمة داكار.





ويعاني المرضى من طفح جلدي على شكل قشور وهناك اعتقاد، أن سبب المرض مرتبط بالمحيط الأطلسي، لأن الإصابات تنتشر فقط بين صيادي السمك في المنطقة.





وتم نقل جميع المرضى الذين يعانون من هذه الأعراض إلى المستشفى في ملعب رياضي في روفيسك.





وعقدت السلطات المحلية مساء الخميس اجتماعا عاجلا بحضور ممثلين عن قطاع صيد الأسماك لبحث هذه الظاهرة، وتداعياتها.





ولم تعلن السلطات عن أي وفيات بسبب المرض الغامض، أو أي حالات صحية حرجة.





يأتي ذلك في الوقت الذي يجتاح فيروس كورونا السنغال، فأعلنت وزارة الصحة السنغالية، الخميس، عن تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 15 ألفًا و835 حالة.





وأوضحت الوزارة أنه تم إجراء 800 فحص، حيث تم تسجيل 12 إصابة مؤكدة، مضيفة أنه تم شفاء 7 حالات؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 15440 شخصًا.





وأشارت إلى أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 332 شخصًا، بينما تتابع 65 حالة العلاج بالمستشفيات.