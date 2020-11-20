البدري: طارق حامد لم يتجاوز في مباراة توجو ولا يوجد لاعب يرضى بالجلوس بديلا

كشف حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول موقف اعترض طارق حامد، لاعب وسط منتخب مصر ونادي الزمالك، على عدم مشاركته أساسيًا في لقاء توجو الأول في الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا.





وأكد البدري في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " طارق حامد لم يتجاوز في مباراة توجو وهو ملتزم بجميع القرارت".





وتابع: "لا يوجد لاعب يرضى بالجلوس بديلا وخاصة طارق حامد لذلك هو كان يرغب في اللعب لكنه لم يتجاوز".



