حسام البدري: هناك من كان ينتظر خسارة المنتخب من توجو للانتقام مني

أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول أن هناك من يتصيد الأخطاء للجهاز الفني لمنتخب مصر.
وقال البدري في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " هناك من كان ينتظر خسارة المنتخب من توجو للانتقام مني".
وتابع: "عدم سفر طارق مصطفى جاء بسبب تفاجئ الجهاز الإداري بانتهاء جواز سفره ولا يوجد أي أزمة ولكن الجميع يتصيد من أجل الانتقام مني".
كما كشف حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول موقف اعترض طارق حامد، لاعب وسط منتخب مصر ونادي الزمالك، على عدم مشاركته أساسيًا في لقاء توجو الأول في الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا.
وأكد البدري في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " طارق حامد لم يتجاوز في مباراة توجو وهو ملتزم بجميع القرارت".
وتابع: "لا يوجد لاعب يرضى بالجلوس بديلا وخاصة طارق حامد لذلك هو كان يرغب في اللعب لكنه لم يتجاوز".
وحقق المنتخب المصري فوزًا كبيرًا على حساب توجو بأرضها، بثلاثة أهداف لواحد، مساء الثلاثاء الماضي، في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة السابعة لتصفيات كأس أمم أفريقيا.
الهدف الأول للمنتخب المصري جاء عن طريق محمد مجدي "أفشة" بعد مرور 18 دقيقة من الشوط الأول، بعدما تلاعب بالدفاع قبل أن يصوب كرة أرضية في الشباك.
ثاني الأهداف سجله محمد شريف في أول ظهور دولي له مع منتخب مصر، بعد مرور 32 دقيقة من المواجهة، بعدما تلقى تمريرة طولية من الحارس محمد الشناوي لتمر من الدفاع ويسددها اللاعب في الشباك.
وفي الدقيقة 52، نجح محمود حسن "تريزيجيه" في تسجيل الهدف الثالث بعد تمريرة عالية من كرة ثابتة نفذها أيمن أشرف من وسط الملعب، لينفرد لاعب أستون فيلا بالمرمى قبل أن يصوب الكرة في الزاوية اليسرى.
ونجح منتخب توجو في تسجيل هدفًا شرفيًا في الدقيقة 90+3 بعد غفلة من الدفاع المصري، ليحل نيا فيدجي على الكرة داخل منطقة الجزاء قبل أن يصوبها أرضية.
ورفع منتخب مصر رصيده إلى النقطة الثامنة في صدارة ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن جزر القمر، ثم كينيا بثلاث نقاط في المركز الثالث، وأخيرًا توجو بنقطة واحدة.
ويحتاج منتخب مصر لنقطة واحدة من مباراتيه المقبلتين لضمان التأهل إلى كأس أمم أفريقيا، حيث سيلتقي في الأولى مع كينيا خلال شهر مارس القادم، على أن يواجه جزر القمر في الجولة الأخيرة.