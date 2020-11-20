حسام البدري: طلبت بعض التوقفات في الدوري الجديد لتجميع المنتخب فيها

كشف حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول عن خطته وفكره في الفترة المقبلة بشأن استعدادت الفراعنة في المرحلة المقبلة.





وأكد حسام البدري في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "محمد فضل كان رئيس بعثة منتخب مصر في توجو وتحدثنا في بعض الأمور خلال رحلة العودة".





وتابع: " طلبت بعض التوقفات في الدوري الجديد لتجميع المنتخب فيها".



