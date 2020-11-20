حسام البدري: الأهلي والزمالك هما الأعظم في أفريقيا ونتمنى انعكاس روح المنتخب على النهائي

وجه حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول رسالة إلى جماهيري ناديي الأهلي والزمالك قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد حسام البدري في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " الأهلي والزمالك هم الأعظم في افريقيا ونتمني انعكاس روح المنتخب على نهائي افريقيا".

وحقق المنتخب المصري فوزًا كبيرًا على حساب توجو بأرضها، بثلاثة أهداف لواحد، مساء الثلاثاء الماضي، في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة السابعة لتصفيات كأس أمم أفريقيا.





الهدف الأول للمنتخب المصري جاء عن طريق محمد مجدي "أفشة" بعد مرور 18 دقيقة من الشوط الأول، بعدما تلاعب بالدفاع قبل أن يصوب كرة أرضية في الشباك.





ثاني الأهداف سجله محمد شريف في أول ظهور دولي له مع منتخب مصر، بعد مرور 32 دقيقة من المواجهة، بعدما تلقى تمريرة طولية من الحارس محمد الشناوي لتمر من الدفاع ويسددها اللاعب في الشباك.





وفي الدقيقة 52، نجح محمود حسن "تريزيجيه" في تسجيل الهدف الثالث بعد تمريرة عالية من كرة ثابتة نفذها أيمن أشرف من وسط الملعب، لينفرد لاعب أستون فيلا بالمرمى قبل أن يصوب الكرة في الزاوية اليسرى.





ونجح منتخب توجو في تسجيل هدفًا شرفيًا في الدقيقة 90+3 بعد غفلة من الدفاع المصري، ليحل نيا فيدجي على الكرة داخل منطقة الجزاء قبل أن يصوبها أرضية.





ورفع منتخب مصر رصيده إلى النقطة الثامنة في صدارة ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن جزر القمر، ثم كينيا بثلاث نقاط في المركز الثالث، وأخيرًا توجو بنقطة واحدة.



