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بين الناس

قرية حوض نجيح في الشرقية تستغيث من تهالك أعمدة الإنارة

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 03:00 م
صدى البلد
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وسام مختار
أستغاث المواطن جمال بصيرى ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تهالك أعمدة الإنارة بقرية حوض نجيح  مركز ههيا محافظة الشرقية مما يعرض حياة المارة لخطر الصعق بالكهرباء .
 
ويقول فى شكواه: نستغيث نحن أهالي قرية حوض نجيح وتوابعها بمركز ههيا شرقية بالمسؤلين عن الكهرباء بمحافظة الشرقية من وجود أعمدة كهرباء متهالكه وتلك الأعمده متواجدة بجوار بعض المدارس فنخشي على اولادنا من الصعق بالكهرباء وخصوصا ونحن الآن في فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار ونخاف على أبنائنا من ملامسة تلك الاعمدة، بجانب تخوفنا من أن تقع هذه الأعمده وتحدث كارثه و تزهق الأرواح.. أغيثونا قبل أن تقع الفاجعه.

وأضاف المواطن: تقدمنا بالعديد من الشكاوى ولكن دون جدوى برجاء المعاينة وعمل اللازم بإحلال و تجديد الاعمدة الكهربائية المتهالكة بالقرى"، مناشد محافظ الشرقية والمسئولين عن شركة الكهرباء بسرعة إحلال وتجديد الأعمدة الكهربائية المتهالكة رأفة و حفاظًا على ارواح أبنائنا والأهالي المنطقة .
للتواصل مع القارئ
٠١١٥٣٢٩٠٠٥٣
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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