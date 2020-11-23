قرية حوض نجيح في الشرقية تستغيث من تهالك أعمدة الإنارة

أستغاث المواطن جمال بصيرى ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تهالك أعمدة الإنارة بقرية حوض نجيح مركز ههيا محافظة الشرقية مما يعرض حياة المارة لخطر الصعق بالكهرباء .

ويقول فى شكواه: نستغيث نحن أهالي قرية حوض نجيح وتوابعها بمركز ههيا شرقية بالمسؤلين عن الكهرباء بمحافظة الشرقية من وجود أعمدة كهرباء متهالكه وتلك الأعمده متواجدة بجوار بعض المدارس فنخشي على اولادنا من الصعق بالكهرباء وخصوصا ونحن الآن في فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار ونخاف على أبنائنا من ملامسة تلك الاعمدة، بجانب تخوفنا من أن تقع هذه الأعمده وتحدث كارثه و تزهق الأرواح.. أغيثونا قبل أن تقع الفاجعه.





وأضاف المواطن: تقدمنا بالعديد من الشكاوى ولكن دون جدوى برجاء المعاينة وعمل اللازم بإحلال و تجديد الاعمدة الكهربائية المتهالكة بالقرى"، مناشد محافظ الشرقية والمسئولين عن شركة الكهرباء بسرعة إحلال وتجديد الأعمدة الكهربائية المتهالكة رأفة و حفاظًا على ارواح أبنائنا والأهالي المنطقة .

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