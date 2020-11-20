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فن

تامر حسني يحقق 8 ملايين مشاهدة بأغنية كرهتني في الحب .. فيديو

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 02:56 ص
صدى البلد
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شروق ابراهيم
حصدت أغنية "كرهتنى فى الحب" للفنان تامر حسنى 7 ملايين و14 ألف مشاهدة بعد 3 أيام من طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

"كرّهتني في الحب" كلمات محمد البوغه، الحان محمود الخيامي، توزيع طارق عبد الجابر، ميكس وماستر  أمير محروس، تم تسجيل الغناء باستوديو Th production".

تقول كلمات الأغنية: "حبيبي الغالي .. بَعد الأشواق إحنا تمامنا أنا وانت فُراق .. كُنت هديه هَديتك بيا لكن شكلك قطّاع أرزاق قطّاع أرزاق قطّاع أرزاق".

"كرّهتني في الحب وسيرته وقلبي وطيبته .. وشوفت معاك  أيام صعبه الله لايعدها بس في بيتها هروح وانساك .. وابقى قابلني ان حَد بجد عمل رُبع الي عملته معاك". 

الأغنية من ألبوم تامر حسني الجديد، الذي يحمل اسم «خليك فولاذي» والتي طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، البوستر الدعائي الأول له قبل أيام. 

من جهة أخرى، حقق كليب «اختراع» لـ الفنان تامر حسني، والفنان محمود العسيلي، أكثر من 24 مليونًا و100 ألف مشاهدة بعد طرحه على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 28 أغسطس..

وعلى صعيد اخر ، وجهت المغربية بسمة بوسيل رسالة جديدة إلى زوجها الفنان تامر حسني بعد حل الخلافات بينهما وعودتهما من جديد، من خلال خاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 

وكتبت بسمة بوسيل قائلة: "متهورة بس بحبك"، وذلك ردا على رسالة تامر حسني الرومانسية إليها التي أكد من خلالها على حبه لها ووصفها بالمتهورة. 

كان تامر حسني كتب عبر خاصية ستوري بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "بسمة حبيبتي للأسف انتي ما فكرتي كويس وسلمتي ودنك لشر سوشيال ميديا كام تعليق كلامهم فارغ نسوكي انك عرفتيني وأنا مشهور ودي طبيعة شغلي اللي حبتني وعرفتني بيها ازاي يوصلوكي للبعد والزعل، المهم انا مش هزعل منك ولا هيرضيني انك تزعلي". 
تباينت آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول قصة انفصال تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل ثم عودتهما السريعة لاستئناف حياتهما الزوجية بعد "خلاف عابر" أتى بشكل رومانسي جميل.

البعض رأي أن القصة حقيقية، وأن الخلاف والانفصال والعودة حقيقية، في حين رأي البعض الآخر أن القصة مفبركة، ومتفق عليها بين الزوجين من أجل إبقاء تامر حسني في دائرة التريند.

اعتمدت وجهة نظر الفريق الأول على نقطة أساسية، وهي أن تامر حسني "نجم الجيل" وليس في حاجة لعمل مثل هذه "التمثيلية" بالاشتراك مع زوجته، بعد كل هذه السنوات من النجاح والنجومية.

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