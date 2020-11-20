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رياضة

محمد شريف: الخروج من الأهلي يسبب ضغطا كبيرا وفترة الإعارة سلاح ذو حدين

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 02:01 ص
محمد شريف
محمد شريف
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مجدي سلامة
قال محمد شريف لاعب الأهلي العائد من الإعارة إن الخروج من الفريق يسبب ضغط كبير على أي لاعب بسبب انه مطالب بتقديم اداء اقوى ومميز للعودة مرة اخرى في التشكيل الأساسي.

وأضاف شريف في تصريحات خاصة لبرنامج اللعيب على قناة mbc ان فترة الاعارة تكون عبارة عن سلاح ذو حدين إما أن تعود أساسي أو أن تخرج نهائي من الفريق وهو ما فعلته ونافست على لقب الهداف في بطولة الدوري.

وسجل محمد شريف الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى منتخب توجو في مباراة الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية وساهم اللاعب في فوز فريقه وتصدر مجموعته برصيد 8 نقاط .

شارك محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  في مران اليوم للمرة الأولى بعد انتهاء إعارته إلى نادي إنبي.
 
كما شارك أيمن أشرف، لاعب الفريق في المران الجماعي، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة أبوقير التي تقام يوم السبت المقبل في دور الثمانية ببطولة كأس مصر.

وكان أيمن أشرف قد غادر مباراة المنتخب الوطني أمام توجو، التي أقيمت مؤخرًا في التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا ٢٠٢٢ بالكاميرون بعد تعرضه لإصابة.

وانتظم أشرف في المران الجماعي، الذي اشتمل على تدريبات الكرة، والتركيز على الجوانب الفنية والخططية.

أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، شارك في المران الجماعي، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة أبوقير التي تقام يوم السبت المقبل في دور الثمانية ببطولة كأس مصر.

وكان أيمن أشرف قد غادر مباراة المنتخب الوطني أمام توجو، التي أقيمت مؤخرًا في التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا ٢٠٢٢ بالكاميرون بعد تعرضه لإصابة.

وانتظم أشرف في المران الجماعي، الذي اشتمل على تدريبات الكرة، والتركيز على الجوانب الفنية والخططية.

ويواجه النادي الأهلي نظيره نادي الزمالك غريمه التقليدي يوم 27 من الشهر الجاري على ملعب إستاد القاهرة في إطار نهائي دوري أبطال إفريقيا .

ويعاني النادي الأهلي من إصابات على مستوى اللاعبين الدولييين أبرزهم محمد هاني وكهربا حيث أصيب الأول بجزع في الرباط الداخلي للركبة بينما أصيب الثاني بفيروس كورونا المستجد.
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