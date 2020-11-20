أمين المصارف العربية: مصر الدولة الوحيدة التي ينمو اقتصادها في 2020

قال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن عدم الاستقرار السياسي، وعدم تشكيل حكومة توحي بالثقة، من الأسباب الرئيسية في الأزمة الاقتصادية الحاصلة في لبنان.





وأضاف وسام فتوح، خلال برنامج "مدار الغد" الذي يذاع على قناة "الغد" ، أن التخلف عن تسديد الديون أفقد العالم الثقة بلبنان، مشددًا على ضرورة البدء في الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة التي طلبها صندوق النقد الدولي.





وأوضح أمين عام المصارف العربية، أن الأطراف السياسية الحاكمة في لبنان لم تتفق على حكومة حتى الآن، وأن تدهور الاقتصاد اللبناني هو رد فعل للأداء السياسي السيء.





وأشار أمين عام المصارف العربية، إلى أن هناك أكثر من 80 مليار دولار دين على الحكومة اللبنانية.





وأكد أمين عام المصارف العربية، أنه لا أحد سيدعم لبنان ما لم يتم البدء في إصلاحات اقتصادية، ومن ثم إعادة الثقة للقطاع المصرفي مرة أخرى، مطالبا المصارف العربية بمساعدة لبنان.





وتابع أمين عام المصارف العربية: "على قدر ما مشاكل لبنان كبيرة إلا أن حلها سهل، مؤكدا أن البلاد مساحتها صغيرة، ويمكن للإصلاحات الاقتصادية بدعم من بعض المصارف العربية أن تقوم مرة أخرى".





وذكر أمين عام المصارف العربية، أن لبنان أصيب بكورونا مالية وكورونا اقتصادية، وما زال السياسيون لا يريدون عمل خطوات تبدأ بإصلاحات توحي بالثقة، محذرا من الوصول إلى مشاكل أمنية.





وأردف أمين عام المصارف العربية: "مصر حققت نموا هذا العام، وهي الدولة الوحيدة التي ينمو اقتصادها في 2020".





وأكد أمين عام المصارف العربية، أن هناك أرقاما تقول إن مصر وصلها أكثر من 400 مليار دولار، وذلك نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية في ظل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي سدة الحكم.





كان صندوق النقد الدولي، قال في وقت سابق، إنه يجب على لبنان أن يعيد القطاع المصرفي إلى عافيته.

كما أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن أداء الاقتصاد المصرى فى ظل جائحة «كورونا»، مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية، وعلي رأسها صندوق النقد الدولي، حيث جاءت المؤشرات الاقتصادية أفضل مما توقعته المؤسسات الدولية.





وقال: تجلى ذلك مجددًا فى التقرير الأخير لصندوق النقد الدولى الصادر، أمس، عقب انتهاء اجتماعات المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري خلال الأسبوعين الماضين في إطار الاتفاق للاستعداد الائتماني الممتد لمدة ١٢ شهرًا بقيمة ٥,٢ مليار دولار؛ بما سينعكس إيجابيًا علي مناخ الاستثمار بمصر خاصة في أوساط ودوائر المال والأعمال الدولية والمحلية، ويُسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، واستدامة رفع معدلات النمو للناتج المحلى، وخفض نسب الدين والعجز، وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، على النحو الذى يُمَّكن الدولة من زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة بما يشعر معه كل فئات الشعب بثمار التنمية الشاملة، والإصلاح الاقتصادي.





وأضاف معيط أن الإصلاحات الاقتصادية التاريخية، واستقرار وتنسيق السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة والسياسات المالية المتوازنة المدعومة بقوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، منحت الاقتصاد المصرى قدرًا من الصلابة فى مواجهة أزمة كورونا، على النحو الذى أسهم فى الحد من تداعيات «الجائحة» خاصة على القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من خلال الحزمة الداعمة للنشاط الاقتصادى التى تبلغ ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى.





ولفت إلى أننا حققنا نموًا إيجابيًا وفائضًا أوليًا ونجحنا فى خفض العجز الكلى رغم أزمة كورونا، ولم يشعر المواطنون بأى نقص فى السلع الأساسية، بينما تضاعفت فى الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب.. وأضاف أننا ملتزمون باستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية المتوازنة لمواصلة الأداء القوي للاقتصاد المصرى وتحقيق كل أهداف ومؤشرات برنامج الإصلاح الاقتصادي.



