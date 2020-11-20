أحلى بونجور من حبيبي الرياضي ... زوجة مصطفى فهمى تشارك صورة له.. شاهد

وعلقت فاتن على الصورة قائلة " أحلى بونجور صباحي ببلش فيه نهاري من حبيبي الرياضي ".

و يذكر ان تعدد زيجات مصطفى وكشف عن عددهم في احد البرامج التلفزيونية وقال انه تزوج 3 مرات من إيطالية ومصرية ولبنانية، مؤكدا أن حياة الرجل تطلب وجود امرأة في حياته ومن الضروري يحترم ويقدر زوجته.





وأضاف "مصطفى فهمي" خلال لقائه على قناة "أون" أن زوجته الإيطالية هي أم الأولاد وتعيش في مصر منذ صغرها حتى الآن مع والدها ووالدتها وهي تعتبر مصرية وتتحدث اللغة العربية ولديها أصحاب مصريين كثيرين.











