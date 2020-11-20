ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحلى بونجور من حبيبي الرياضي ... زوجة مصطفى فهمى تشارك صورة له.. شاهد

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 06:13 ص
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
نشرت الاعلامية فاتن موسى صورة لزوجها الفنان مصطفى فهمى عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام ". 


وعلقت فاتن على الصورة قائلة " أحلى بونجور صباحي ببلش فيه نهاري من حبيبي الرياضي ". 

و يذكر ان تعدد زيجات مصطفى وكشف عن عددهم في احد البرامج التلفزيونية وقال انه تزوج 3 مرات من إيطالية ومصرية ولبنانية، مؤكدا أن حياة الرجل تطلب وجود امرأة في حياته ومن الضروري يحترم ويقدر زوجته.

وأضاف "مصطفى فهمي" خلال لقائه على قناة "أون" أن زوجته الإيطالية هي أم الأولاد وتعيش في مصر منذ صغرها حتى الآن مع والدها ووالدتها وهي تعتبر مصرية وتتحدث اللغة العربية ولديها أصحاب مصريين كثيرين.



وأوضح "مصطفى فهمي" أنه بناء على تجاربه السابقة مع النساء يؤكد أن المرأة هي المرأة مهما كانت جنسيتها او اختلفت، إذا أرادت أن تحب الرجل وتهتم به ستفعل وإذا أرادت العكس ستفعل أيضا، مؤكدا أن الحياة الزوجية مبنية على التفاهم والحب بين الزوجين.

وكانت آخر أعمال مصطفى فهمى كان مسلسل "مليكة"، وعرض فى رمضان الماضى تأليف محمد سليمان عبد المالك، من إنتاج سينرجي، وإخراج شريف إسماعيل، وإشراف أحمد نادر جلال.



مسلسل "مليكة" بطولة دينا الشربينى، ومصطفى فهمى، وعمر السعيد، ومحمد شاهين، ورامز أمير، وأحمد العوضى، وصفاء الطوخى، وندا بسيونى، وآية سماحة، ودانا حمدان، ومحمد حمدى، وإيمان الزيدى، ولمياء كرم.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بفستان أحمر.. زوجة مصطفى فهمي تخطف الأنظار فى الساحل

بإطلالة عصرية.. زوجة مصطفى فهمي تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

في عيد ميلاده.. مصطفى فهمي يحكي تفاصيل زيجاته الثلاث

بإطلالة عصرية.. زوجة مصطفى فهمي تتألق في أحدث ظهور لها

الجيش الفهمواي.. كريم فهمى يوجه رسالة إلى متابعيه.. شاهد

مفتي الجمهورية: يجوز لمطلق زوجته الزواج بشقيقتها .. فيديو

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن لقاح ريمديسيفير لعلاج كورونا

احذر .. لا تعد تسخين هذه الأطعمة مرة أخرى

رئيس جامعة حلوان: اشتباه في إصابة 70 طالبا بكورونا .. فيديو

الصحة: تسجيل 342 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

أفضل دعاء يوم الجمعة .. اغتنم الفرصة قبل غروب الشمس

أحدث علاج .. دراسة تكشف عن الآثار الجانبية للقاح كورونا موديرنا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر .. لا تعد تسخين هذه الأطعمة مرة أخرى

هل تشعر بالقلق دائما ؟.. خطوات بسيطة للتخلص منه

أحدث علاج .. دراسة تكشف عن الآثار الجانبية للقاح كورونا موديرنا