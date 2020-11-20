ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد شريف: المنافسة على حجز مكان أساسي في الأهلي صعب

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 06:45 ص
محمد شريف
محمد شريف
Advertisements
مجدي سلامة
 قال محمد شريف لاعب الاهلي ان العودة لصفوف الفريق من جديد خطوة مميزة والمنافسة على حجز مكان اساسي في الفريق سيكون صعب.  


واضاف لاعب الاهلي في تصريحات خاصة لبرنامج اللعيب على قناة mbc ان الجميع يجتهد في تدريبات الفريق من اجل اقناع المدير الفني بحجز مكان اساسي في الفريق ولا يوجد اي لاعب يضمن ان يلعب اساسي في اي فريق مشيرا الي ان موسيماني قال لي الآداء المميز خلال هذا الموسم سبب عودتك للاهلي

قال محمد شريف لاعب الأهلي العائد من الإعارة إن الخروج من الفريق يسبب ضغط كبير على أي لاعب بسبب انه مطالب بتقديم اداء اقوى ومميز للعودة مرة اخرى في التشكيل الأساسي.

وأضاف شريف في تصريحات خاصة لبرنامج اللعيب على قناة mbc ان فترة الاعارة تكون عبارة عن سلاح ذو حدين إما أن تعود أساسي أو أن تخرج نهائي من الفريق وهو ما فعلته ونافست على لقب الهداف في بطولة الدوري.

وسجل محمد شريف الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى منتخب توجو في مباراة الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية وساهم اللاعب في فوز فريقه وتصدر مجموعته برصيد 8 نقاط .

شارك محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  في مران اليوم للمرة الأولى بعد انتهاء إعارته إلى نادي إنبي.
 
كما شارك أيمن أشرف، لاعب الفريق في المران الجماعي، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة أبوقير التي تقام يوم السبت المقبل في دور الثمانية ببطولة كأس مصر.

وكان أيمن أشرف قد غادر مباراة المنتخب الوطني أمام توجو، التي أقيمت مؤخرًا في التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا ٢٠٢٢ بالكاميرون بعد تعرضه لإصابة.

وانتظم أشرف في المران الجماعي، الذي اشتمل على تدريبات الكرة، والتركيز على الجوانب الفنية والخططية.

أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، شارك في المران الجماعي، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة أبوقير التي تقام يوم السبت المقبل في دور الثمانية ببطولة كأس مصر.

وكان أيمن أشرف قد غادر مباراة المنتخب الوطني أمام توجو، التي أقيمت مؤخرًا في التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا ٢٠٢٢ بالكاميرون بعد تعرضه لإصابة.

وانتظم أشرف في المران الجماعي، الذي اشتمل على تدريبات الكرة، والتركيز على الجوانب الفنية والخططية.

ويواجه النادي الأهلي نظيره نادي الزمالك غريمه التقليدي يوم 27 من الشهر الجاري على ملعب إستاد القاهرة في إطار نهائي دوري أبطال إفريقيا .

ويعاني النادي الأهلي من إصابات على مستوى اللاعبين الدولييين أبرزهم محمد هاني وكهربا حيث أصيب الأول بجزع في الرباط الداخلي للركبة بينما أصيب الثاني بفيروس كورونا المستجد.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عودة كهربا وأفشة ومحاضرة لموسمياني وطلب جديد في تدريبات الأهلي

شاهد.. كواليس مران الأهلي استعدادا للقاء الوداد في نصف نهائي دوري الأبطال

أيمن أشرف ينتظم في تدريبات الأهلي

تقسيمة قوية للاعبي الأهلي في ختام المران

أيمن أشرف يشارك في مران الأهلي

محمد شريف يشارك في مران الأهلي بعد انتهاء إعارته لـ إنبي

ترشيحاتنا

«مواطنون ضد الغلاء» يطالب بتغليظ العقوبة على مروجي العروض الوهمية

في عيد ميلاده.. نرصد أهم التصريحات الجريئة لجمال سليمان

تعرف على موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المدارس | تفاصيل

لمرضى ضغط الدم.. تعرف على أبرز الأسباب والأعراض.. وأفضل الطرق الطبيعية لعلاجه

أحلى بونجور من حبيبي الرياضي ... زوجة مصطفى فهمى تشارك صورة له.. شاهد

الصحة: تسجيل 342 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تطمئن كبار السن .. اكتشاف دواء جديد لـ علاج كورونا

احذر .. لا تعد تسخين هذه الأطعمة مرة أخرى

هل تشعر بالقلق دائما ؟.. خطوات بسيطة للتخلص منه