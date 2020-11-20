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رياضة

فاروق جعفر: مش خايف من الأهلي في نهائي إفريقيا كرة القدم بها المكسب والخسارة

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 07:47 ص
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
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القسم الرياضي
 قال فاروق جعفر نجم الزمالك الاسبق إنه لا يقلق من مواجهة الأهلي في نهائي بطولة أفريقيا لاول مرة في تاريخ الفريقين على ستاد القاهرة. 

واضاف جعفر في تصريحات خاصة لبرنامج اللعيب على قناة mbc انه لا يخشى من مواجهة الأهلي في نهائي افريقيا لان كرة القدم فيها مكسب وخسارة ومن سيقدم آداء مميز ولديه ثفة كبيرة هو من سيفوز بالبطولة.

كما كشف نجم الزمالك الاسبق ان مباراة نهائي افريقيا بين الأهلي والزمالك سيكون حدث كبير وهام لمصر خاصة وان المباراة ستكون على ستاد القاهرة ولأول مرة.

 واضاف جعفر في تصريحات خاصة لبرنامج اللعيب على قناة mbc ان الفريق صاحب الثقة هو من سيفوز بلقب دوري ابطال افريقيا لان الفريقين لديهم دوافع كثيرة قبل تلك المواجهة

شارك محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  في مران اليوم للمرة الأولى بعد انتهاء إعارته إلى نادي إنبي.
 
كما شارك أيمن أشرف، لاعب الفريق في المران الجماعي، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة أبوقير التي تقام يوم السبت المقبل في دور الثمانية ببطولة كأس مصر.

وكان أيمن أشرف قد غادر مباراة المنتخب الوطني أمام توجو، التي أقيمت مؤخرًا في التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا ٢٠٢٢ بالكاميرون بعد تعرضه لإصابة.

وانتظم أشرف في المران الجماعي، الذي اشتمل على تدريبات الكرة، والتركيز على الجوانب الفنية والخططية.

أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، شارك في المران الجماعي، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة أبوقير التي تقام يوم السبت المقبل في دور الثمانية ببطولة كأس مصر.

وكان أيمن أشرف قد غادر مباراة المنتخب الوطني أمام توجو، التي أقيمت مؤخرًا في التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا ٢٠٢٢ بالكاميرون بعد تعرضه لإصابة.

وانتظم أشرف في المران الجماعي، الذي اشتمل على تدريبات الكرة، والتركيز على الجوانب الفنية والخططية.

ويواجه النادي الأهلي نظيره نادي الزمالك غريمه التقليدي يوم 27 من الشهر الجاري على ملعب إستاد القاهرة في إطار نهائي دوري أبطال إفريقيا .

ويعاني النادي الأهلي من إصابات على مستوى اللاعبين الدولييين أبرزهم محمد هاني وكهربا حيث أصيب الأول بجزع في الرباط الداخلي للركبة بينما أصيب الثاني بفيروس كورونا المستجد.
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