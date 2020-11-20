جابرييل سليم مدافع بلانفيل الكندي: أتمنى الانضمام لمنتخب مصر واللعب للنادي الأهلي.. صلاح مثلي الأعلى.. والأهلي الأقرب للتتويج بدوري أبطال إفريقيا

*حسمت قراري بتمثيل منتخب مصر

*الأهلي الأقرب للتتويج بدوري أبطال إفريقيا

* قصص طفولة محمد صلاح تلمهني لأن أصبح مثله





بعيدون عن الوطن لكنهم لم يفارقوه بقلوبهم وجوارحهم، يدينون بالفضل والولاء لأم الدنيا، يحلمون بشرف ارتداء قميص منتخب مصر والدفاع عنه، وقيادته لمزيد من الإنجازات والبطولات. هم نجوم المستقبل وأمل مصر في السنوات القادمة الذين سيستلمون الراية من جيل محمد صلاح وأحمد حجازي والنني وتريزيجيه، لمواصلة رفع علم مصر فوق كل أرض وتحت أي سماء.





وفي إطار ذلك يحرص "صدى البلد" على إلقاء الضوء على المواهب المصرية الشابة في معظم أنحاء العالم،وكان لنا هذا اللقاء مع جابرييل سليم لاعب فريق أس بلانفيل الكندي.





وإلى نص الحوار:.





* في البداية حدثنا عن نفسك وعن أصولك المصرية؟





- أنا جابرييل سليم أبلغ من العمر 15 عاما، من أبويين مصريين، أعيش في كندا وأحمل الجنسية المصرية والكندية.





* هل تزور مصر؟





- نعم أحرص على زيارة مصر كل فترة.. والأهرمات من أبرز الأماكن في مصر التي أحرص على زيارتها.





* ما هو مركزك في الملعب؟





- ألعب في مركز قلب الدفاع.





* هل سلتعب لمنتخب مصر حال استدعائك.. أم ستلعب باسم منتخب كندا ؟





لم يتحدث معي أي أحد من منتخب مصر حتى الآن، لكن قراري محسوم وهو اللعب لمنتخب مصر، أريد أن أجعل بلدي فخورة بي يوما ما.





* هل تتابع الكرة المصرية؟





- نعم أنا متابع جيد للكرة المصرية، وأشجع النادي الأهلي، عائلتي كلها تشجع الأهلي.





* من اللاعبين الذين تحبهم أو تعشق طريقة لعبهم في الأهلي؟





- أحب طريقة لعب محمد الشناوي ومروان محسن، وصالح جمعة أيضا.





* هل ترحب باللعب في الأهلي حال تلقيت عرضا؟





- بالطبع سأوفق حال تلقي عرضا من الناد الأهلي لأنني أتمنى اللعب في الدوري المصري، سواء في النادي الأهلي أو في أي ناد غيره.





* من سيفوز بدوري أبطال أفريقيا من وجهة نظرك.. الأهلي أم الزمالك؟





- أعتقد أن الأهلي هو الأقرب للتتويج بالبطولة.





* من هو مثلك الأعلى؟





- محمد صلاح، لأنه مصري، وقصصه في طفولته تلهمني وتشجعني لأن أكون مثله يوما ما.





* ما هو حلمك كلاعب كرة القدم؟





- حلمي هو الوصول إلى أعلى مستوى من الاحترافية يوما ما.





* من هو أفضل لاعب في مصر من وجهة نظرك؟



