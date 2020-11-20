عرض الجمعة البيضاء.. اشتر آيفون 7 بـ 2800 جنيه فقط

يبحث بإستمرار محبو الهاتف الذكي الأكثر شهرة فى العالم

أحد إصداراته المميزة خاصةً صغيرة الحجم حيث الأداء القوي و التصميم الأنيق، والذى يأتى على رأسها هاتف آيفون 7، و بالرغم من مرور أكثر من 4 أعوام على إصداره و لكنه ما زال يقدم تجربة إستخدام مميزة ، وبفضل هذا العرض تستطيع الحصول على نسختك من الهاتف بأقل من نصف سعره تقريبًا.