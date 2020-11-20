عرض الجمعة البيضاء.. اشتر آيفون 7 بـ 2800 جنيه فقط

يبحث بإستمرار محبو الهاتف الذكي الأكثر شهرة فى العالم آيفون عن شراء أحد إصداراته المميزة خاصةً صغيرة الحجم حيث الأداء القوي و التصميم الأنيق، والذى يأتى على رأسها هاتف آيفون 7، و بالرغم من مرور أكثر من 4 أعوام على إصداره و لكنه ما زال يقدم تجربة إستخدام مميزة ، وبفضل هذا العرض تستطيع الحصول على نسختك من الهاتف بأقل من نصف سعره تقريبًا.
وفقًا لـ تك رادار التقني، قدم موقع أمازون الشهير للبيع بالتجزئة الإلكترونية، عرضًا لشراء نسخة مجددة لهاتف 7 iPhone سعة 32 جيجابايت مقابل 180 دولار أمريكي فقط، ما يعادل 2800 جنيه مصري.
تستطيع شراء نسخة 32 جيجابايت من آيفون 7 باللون الأسود القاتم بفضل هذا العرض المغرى، كما أن iPhone 7 متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 14 ، ومقاوم للماء والغبار.
جيدر بالذكر أن هاتف iphone 7 قد تم إصداره فى عام 2016 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي، مع كاميرا بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع معالج apple a10.
و يقدم هاتف iPhone 7 شاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي سعة 2 جيجابايت، وبطارية سعة 1960 ميللى أمبير، ويمكنك شراؤه عبر هذا الرابط.