ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

موجز السوشيال.. يوسف أوباما يعلن خطوبته .. و ريهام سعيد توجه رسالة لمتابعيها

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 07:46 ص
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:


وجهت الاعلامية ريهام سعيد رسالة الى جمهورها ونشرت صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام "وكتبت ريهام سعيد " لازم تعرف ان الوجع و الظلم لما بيكبر و بيكتر اوي بيتحول لجبل تقف عليه عشان تعلي . احلموا و حققوا و اسعوا ربنا كبير اوي ". 


دشن عدد كبير من جمهور النادى الاهلى هاشتاج أهلي ياكبير إفريقيا للجماهير عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " لدعم الفريق قبل مبارة نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام نادى الزمالك . 


اعلن يوسف  يوسف اوباما لاعب نادى الزمالك خطوبته اليوم , ونشر صورتين من خطوبتة  من خلال حسابة الشخصى  عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات  " انستجرام ". 


وجهت الاعلامية رضوى الشريينى رسالة الى متابعيها ونشر عدة  صور  لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام" وعلقت رضوى الشربينى على الصورة قائلة " قبل ما تحاولي تكوني جديرة باللي حواليكي... لازم تكوني جديرة بنفسك الاول ". 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الست الجدعة.. بسمة تدعم رضوى الشربينى بعد أزمة الحجاب

موجز السوشيال.. نجلاء بدر تخضع لـ تحليل كورونا.. ورد فعل يوسف أوباما على فوز الزمالك

لوك جديد ... رضوى الشربينى تثير إعجاب الجمهور فى أحدث ظهور .. شاهد

رضوى الشربينى تثير إعجاب جمهورها بصور جديدة.. شاهد

مش كفاية إنك تحب.. رضوى الشربيني توجه رسالة لجمهورها | شاهد

بلوك غريب.. رضوى الشربيني تبهر متابعيها في أحدث ظهور

ترشيحاتنا

بسعر 278.000 ألف جنيه.. مواصفات جاك S4 في السوق المصري

في عيد ميلاده.. نرصد أهم التصريحات الجريئة لجمال سليمان

وكيل جيرالدو: اللاعب لن يرحل عن الأهلي لنادي يعطيه مقابلا ماديا أقل

أحدث علاج .. دراسة تكشف عن الآثار الجانبية للقاح كورونا موديرنا

عندي عقدة من الكلاب.. أحمد فتحي وزوجته يشاركان في فقرة ترفيهية ببرنامج معكم

حكم ارتداء المرأة الجورب أثناء الصلاة.. الإفتاء تجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تطمئن كبار السن .. اكتشاف دواء جديد لـ علاج كورونا

احذر .. لا تعد تسخين هذه الأطعمة مرة أخرى

هل تشعر بالقلق دائما ؟.. خطوات بسيطة للتخلص منه