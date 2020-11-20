موجز السوشيال.. يوسف أوباما يعلن خطوبته .. و ريهام سعيد توجه رسالة لمتابعيها

وجهت الاعلامية ريهام سعيد رسالة الى جمهورها ونشرت صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام "وكتبت ريهام سعيد " لازم تعرف ان الوجع و الظلم لما بيكبر و بيكتر اوي بيتحول لجبل تقف عليه عشان تعلي . احلموا و حققوا و اسعوا ربنا كبير اوي ".
اعلن يوسف يوسف اوباما لاعب نادى الزمالك خطوبته اليوم , ونشر صورتين من خطوبتة من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام ".
وجهت الاعلامية رضوى الشريينى رسالة الى متابعيها ونشر عدة صور لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام" وعلقت رضوى الشربينى على الصورة قائلة " قبل ما تحاولي تكوني جديرة باللي حواليكي... لازم تكوني جديرة بنفسك الاول ".