موجز السوشيال.. يوسف أوباما يعلن خطوبته .. و ريهام سعيد توجه رسالة لمتابعيها

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:









وجهت الاعلامية ريهام سعيد رسالة الى جمهورها ونشرت صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " وكتبت ريهام سعيد " لازم تعرف ان الوجع و الظلم لما بيكبر و بيكتر اوي بيتحول لجبل تقف عليه عشان تعلي . احلموا و حققوا و اسعوا ربنا كبير اوي ".



