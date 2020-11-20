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تعليم

عميد فنون جميلة حلوان يفتتح معرض صحارى للفنان أحمد محمد إبراهيم.. تفاصيل

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 10:35 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو عميد كلية الفنون الجميلة والدكتور عمرو سامى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة نهاد عبد المنعم رئيس قسم التصوير بالكلية والدكتور محسن حمزة الأستاذ بقسم التصوير معرض الدكتور الفنان أحمد محمد إبراهيم بقاعة العرض الرئيسية  بالكلية " يوسف كامل "  بقاعة العرض الكبرى بالكلية بعنوان صحارى . 

وحضر المعرض كل من الدكتورة  صفية القباني نقيب الفنانين التشكيليين والعميد السابق لكلية الفنون الجميلة والدكتور عاصم الأمبابى العميد السابق لكلية الفنون الجميلة والدكتور  شريف هنداوي الأستاذ المساعد بقسم التصوير بالكلية والدكتورة فيروز سمير والدكتور عمرو على والدكتور محمد بنوى ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية والطلاب والمهتمين بالحركة الفنية .
 
وتكمن فكرة المعرض من خلال اختيار الفنان الدكتور الصحراء كموضوع فني لمعالجته تشكيليا بواسطه الخامات الجداريةالمختلفة للوصول الي حلول تصميميه تعبر عن العناصر المصورة وفقا لرغبته في ايجاد علاقات  تشكيليه متنوعه الملمس و الأيفاع اللوني و التصويري ,  و لتحقيق هذا الغرض قام الفنان بتوظيف العديد من الخامات لتحقيق التكامل فيما بينها في اطار العمل الواحد . 

و التقنيات المستخدمة فى الاعمال الفنية تتمثل في الزجاج الملون المسطح والزجاج المصهور في الأفران الكهربائية فوق ارضيات من الخزف المجلز و بلاطاته المشكله يدويا او فوق ارضيات من البلاطات السيراميكيه المصنعة،وكذلك تم توظيف قطع الفسيفساء لتكون بمثابه الوحدات الرابطة الملون للعناصر المشكله في بعض الأعمال , من الخامات المستخدمة كذلك الوان السيراميك التي تم صهرها و مزجها مع الزجاج المنصهر و الفسيفساء ,كذلك احتوى المعرض علي مجموعه أعمال تتداخل فيها العناصر الحيه المستمدة من بيئة الصحراء و المتمثلة في أشكال لرؤوس من الأبل مصوره بالوان معالجه بايبوكسات ومواد ورنيشيه فوق مسطحات الزجاج الملون المنصهر فوق البلاطات السيراميكية.

وبالنظر للبناء التصميمي للأعمال في مجملها،نجد أن الفنان سعى إلى الاستفادة من التشبيحات والتعريفات اللونية المميزة للزجاج الملون لتوظيفها كوحده أساسيه رابطه لبيئة التكوينات الصحراويةالمعبرة عنها , و الى استحداث علاقات تشكيليه جديده ناجمه عن تفاعل صهر الزجاج الملون مع طبقات الجليز الاسود في درجات حراره عالية , الصحراء كموضوع فني يمنح مساحه لتوظيف الخامات الجدارية للتعبير عنه ,نظرا لما تحتويه البنيه الطبيعية و التركيبية للصحراء من عناصر ذات ملامس متنوعه ما بين صخور و كثبان رمليه ناعمه و تكوينات حجريه متفاوتة.

يأتي ذلك ضمن النشاط المجتمعي والدور الهام بالكلية التي يقوم به قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة، جامعة حلوان.مدير العلاقات العامة

والفنان  أحمد محمد إبراهيم خريج كلية الفنون الجميلة دفعة 2002م قسم التصوير شعبة الجداري بتقدير عام امتياز وتم تعينه معيد بالقسم وحاليا أستاذ مساعد بقسم التصوير بالكلية منذ عام 2016م له عديد من المعارض الخاصة ومشاركات عديدة بالمعرض العام.

عميد فنون جميلة حلوان يفتتح معرض صحارى للفنان أحمد محمد إبراهيم.. تفاصيل
عميد فنون جميلة حلوان يفتتح معرض صحارى للفنان أحمد محمد إبراهيم.. تفاصيل
عميد فنون جميلة حلوان يفتتح معرض صحارى للفنان أحمد محمد إبراهيم.. تفاصيل
عميد فنون جميلة حلوان يفتتح معرض صحارى للفنان أحمد محمد إبراهيم.. تفاصيل
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