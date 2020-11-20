جامعة حلوان في أسبوع.. ماجد نجم: حالات كورونا أقل من 100 طالب وتم شفاؤهم.. وورشة عمل بوحدة دعم البحث العلمي.. والفنون التطبيقية تنظم مؤتمرا حول دور قسم التصميم لخدمة المجتمع خلال موجة الفيروس

"تطبيقية حلوان" تنظم مؤتمرا حول دور قسم التصميم في خدمة المجتمع خلال كورونا

رئيس جامعة حلوان: حالات كورونا عندنا أقل من 100 طالب وتم شفاؤهم

البحوث البينية.. ورشة عمل بوحدة دعم البحث العلمي في جامعة حلوان





نظمت جامعة حلوان خلال هذا الأسبوع العديد من الفاعليات الهامة و أعلنت عن العديد من المؤتمرات و التصريحات الهامة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، و يعرض صدى البلد اهم احداث الأسبوع بالجامعة .

عقدت وحدة دعم البحث العلمي بجامعة حلوان ورشة عمل عن "البحوث البينية" والتي أعدت خصيصًا للباحثين والمهتمين بالبحوث البينية، تأكيدا على الدور الحيوي لجامعة حلوان في النهوض بالبحث العلمي ومخرجاته، واستكمالًا لسلسلة ورش العمل التي تنظمها الوحدة للمساهمة في رفع تصنيف الجامعة محليا وعالميا.

أقيمت ورشة العمل تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص مدير وحدة دعم البحث العلمي بالجامعة ، حاضر في ورشة العمل الأستاذة الدكتورة إيمان النشار أستاذة العمارة وعميد كلية الدراسات العليا والبحوث البينية بالجامعة .

وأشارت الدكتورة منى فؤاد عطية، إلى أن ورش العمل تساهم في النهوض بمستوى البحث العلمي بالجامعة والارتقاء به، وتقديم الدعم للباحثين والمشتغلين بالبحث العلمي، بما يساهم في بناء كوادر بحثية متميزة والتي من شأنها ان تسهم فى زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا ويعد البحث العلمي أهم المصادر الأساسية لفهم ودراسة العالم المحيط ويهدف بشكل أساسي إلى إجراء الدراسات المبتكرة للكشف عن الحقائق، بما يسهم في رفع التصنيف الدولي لجامعة حلوان.

وأوضح الدكتور محمد القصاص أن سلسلة ورش العمل التي تنظمها وحدة دعم البحث العلمي تستهدف رفع مراكز الجامعة في التصنيف الدولي وتطوير ورفع مستوى المجلات العلمية الصادرة من كليات جامعة حلوان المختلفة وإدراجها بقواعد البيانات العالمية، وتطوير القدرة على البحث العلمي والابتكار، وزيادة مخرجات البحث العلمي دوليا وأن توفر مخرجاته حلولًا للمشاكل التي يواجهها المجتمع.

وعلى مدار محاضرتين قدمت الدكتورة إيمان النشار تناول لاهم خصائص وسمات ومنهجيات البحوث البينية، حيث قدمت المحاضرة الأولى مقدمه عن الجذور التاريخية للفكر البيني في التعليم والبحث العلمي وأهم العوامل التي أدت إلى انتشار هذا الفكر مع أواخر القرن العشرين . كما تم عرض احتياجات سوق العمل من خريجين لديهم مهارات التعليم والبحث العلمي البيني كمتطلب أساسي في القرن الواحد والعشرين، كما تم إيضاح التعريفات الأساسية للدراسات البينية وأهم خصائصها.

وفى المحاضرة الثانية تم عرض أهم المداخل الخاصة بالبحوث البينية وكيفيه تطبيقها في دراسات العلوم الإنسانية والطبيعية والاجتماعية والمنهجيات العلمية لهذه المداخل وتأثيرها على ممارسات البحوث البينية.

كا نفت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ماتردد على صفحات التواصل الإجتماعي فيسبوك بظهور مايزيد عن أكثر من 200 حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا المستجد في الجامعة بين الطلاب، موضحًا أنه لا صحة لما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعى عن ارتفاع حالات الإصابة بين الطلاب.

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن حالات الإصابة بين الطلاب اقل من نصف العدد المذكور بكثير في عدد من الكليات ، وقد تم رصد الاصابات او الاشتباه منذ بداية العام الجامعي ، وأن الجامعة تقوم برصد تلك الحالات.

وأكد أن هناك عددًا من تلك الحالات التى تم رصدها شفيت بالفعل وعادت إلى الجامعة لمتابعة المحاضرات، موضحًا أن الجامعة تقوم بمتابعه حالات الاشتباه والكشف عليها وصرف العلاج لها مجانا ومتابعتها حتى تتماثل للشفاء.

وأوضح رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تتخذ الاحتياطات اللازمة سواء من حيث توفير الاجهزة والمعدات الطبية اللازمة أو القيام بنشر الثقافة الصحية بين طلاب الجامعة وتوعيتهم بطرق الوقاية من الاصابة بهذا الفيروس من خلال الاداره العامة للشئون الطبية وكلية الطب بالجامعة خاصة فى ظل وجود فيروس على هذا النحو من الخطورة مما يجعل تلك الاحتياطات والإجراءات التى اتخذتها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد مهمة للغاية.

وفى نفس الاطار فان اللجنة المشكلة بمتابعة ورصد اى مخالفات تعمل على مدار اليوم سواء فى داخل الحرم الجامعى او الكليات ويتم اتخاذ الاجراءات الرادعة حال رصد اى مخالفات لقرارات المجلس الاعلى للجامعات او مجلس الجامعة فى هذا الخصوص.

وناشد رئيس جامعة حلوان جميع الطلاب بضرورة توخى الحذر فى التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي ودعا الي عدم الالتفات إلى الشائعات التى تستهدف فى المقام الأول خلق حالة من البلبلة بين طلاب الجامعة.

وأعلنت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان عن تنظيم قسم التصميم الداخلى والأثاث مؤتمر القسم العلمي تحت عنوان "التصميم الداخلي والارتقاء بالمجتمع".

ويهدف المؤتمر إلى توضيح دور القسم في خدمة المجتمع وخاصة في خلال الفترة العصيبة التي مر بها العالم خلال جائحة كورونا، وكذلك توضيح ارتباط القسم بالتكنولوجيا والتطور مع الحفاظ على البيئة والاستدامة و(علوم الايكولوجي)، كما يهدف إلى توضيح الترابط بين التصميم الداخلي والأثاث والعمارة خارجيا وداخليا والنسيج العمراني .

ويقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، واشراف الدكتورة مها الحلبي رئيس القسم.

وتبدأ فعاليات المؤتمر فى تمام الساعة العاشرة صباح يوم الاثنين الموافق 30 نوفمبر 2020 بكلية الفنون التطبيقية .