طفل سوري: نشعر بالأمان في مصر

قال عمرو عجمي مدير مهرجان أطفال العالم أون لاين، إن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى العام الماضي قام برعاية المهرجان، ولكن فى هذا العام بسبب كورونا المهرجان كان أون لاين.





وأضاف عمرو عجمي خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية داليا أشرف، أن الفرقة المشاركة تضم أطفال من معظم الدول .





ولفت إلى أن العالم اليوم يحتفل باليوم العالمي للطفل، ولذلك أطفال العالم يوجهون رسالة سلام من أرض مصر.





وفى نفس السياق قالت مريم أيمن إنها من فلسطين، ومتواجدة في مصر هي وشقيتها الصغيرة ندي منذ فترة طويل، موضحة أنها شاركت فى مهرجان العالم للأطفال برقصة فلسطينية.





وأدت ندي ومريم بالرقص على أغنية " أنا فلسطيني" وسط فرحة عارمة من جميع الحضور.





وأكد شادي طفل سوري مشارك في المهرجان أنه متواجد فى مصر من 8 سنوات وان عمرة 11 عاما، وأنه يشعر بالأمان بمصر، ومصر جميلة بكل ما فيها، وقام بغناء أفنية باللهجة السوري.





كما قال معاذ محمد الطفل المصري وأحد المشاركين بالمهرجان، أنه سعيد بتواجد الأطفال المشاركين بالمهرجان.



