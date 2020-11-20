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توك شو

طفل سوري: نشعر بالأمان في مصر

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 12:02 م
طفل سوري
طفل سوري
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البهي عمرو
قال عمرو عجمي مدير مهرجان أطفال العالم أون لاين، إن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى العام الماضي قام برعاية المهرجان، ولكن فى هذا العام بسبب كورونا المهرجان كان أون لاين.

وأضاف عمرو عجمي خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية داليا أشرف، أن الفرقة المشاركة تضم أطفال من معظم الدول.

ولفت إلى أن العالم اليوم يحتفل باليوم العالمي للطفل، ولذلك أطفال العالم يوجهون رسالة سلام من أرض مصر.

وفى نفس السياق قالت مريم أيمن إنها من فلسطين، ومتواجدة في مصر هي وشقيتها الصغيرة ندي منذ فترة طويل، موضحة أنها شاركت فى مهرجان العالم للأطفال برقصة فلسطينية.

وأدت ندي ومريم بالرقص على أغنية " أنا فلسطيني" وسط فرحة عارمة من جميع الحضور.

وأكد شادي طفل سوري مشارك في المهرجان أنه متواجد فى مصر من 8 سنوات وان عمرة 11 عاما، وأنه يشعر بالأمان بمصر، ومصر جميلة بكل ما فيها، وقام بغناء أفنية باللهجة السوري.

كما قال معاذ محمد الطفل المصري وأحد المشاركين بالمهرجان، أنه سعيد بتواجد الأطفال المشاركين بالمهرجان.

ويعد يوم الـ 20 من نوفمبر هو اليوم العالمى للطفل، ولأن كل أم تحتاج إلى عناية فائقة من أجل طفلها والحفاظ على صحة، نشر موقع "parents" بعض العادات الصحية التى يجب أن تتبعها من أجل الفاظ على صحة طفلها وهى:

- التشجيع على اللعب وتنمية الخيال
تعد مرحلة الطفولة من أهم المراحل لأولادك، والتى تنمو وتتكون بها شخصية الطفل لذلك يجب أن تكون فترة محببة له ومليئة بالذكريات السعيدة، التى سوف تفيدة كثيرًا فى حياتة المستقبلية

- الحرص على غسل يديهم باستمرار
يجب على الأطفال غسل يديهم قبل الوجبات ، وبعد استخدام الحمام ، بعد لمس أو اللعب مع الحيوانات الأليفة، وبعد السعال أو العطس أو النفخ.
يحتاج الأطفال الصغار إلى التذكير دائمًا لأن ترك اليدين غير نظيفتين من أسرع الطرق لنشر الجراثيم

- عندما يصيبوا بمرض أبقيهم داخل المنزل
أبقيهم في المنزل وأمنحيهم الكثير من الراحة وتوفير فرص طفلك في الشفاء السريع، وذلك لسرعة شفاء طفلك وحتى لا تنتقل العدوى لطفل أخر

- تقديم الوجبات الصحية
يجب أن تحرص جميع الأمهات على تقديم وجبات صحية للأطفال منذ الصغر حتى يعتادوا عليها، ومنع الوجبات السريعة التى يمكن أن تسبب الكثير من المراض وأهمها السمنة المفرطة

- التعبير عن المشاعر
يجب أن يعتاد الأطفال بالتعبير عن مشاعرهم، وذلك لأن كبت المشاعر وأخفائها يمكن أن يؤدي ضعف الصحة العاطفية التى تؤدى إلى إضعاف الجهاز المناعي ، مما يزيد من التعرض لنزلات البرد والأمراض الأخرى، لذلك يجب أن نسمح للطفل بالتعبير عن كل ما يشعر به

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