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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. أمراض شائعة في مرحلة الطفولة.. وإطلالات هند صبري في عيد ميلادها

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 02:01 م
صدى البلد
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هاجر هانئ
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها:


يحتفل العالم اليوم 20 نوفمبر بـ "اليوم العالمي للطفل" بهدف الخفاظ على حقوق الأطفال، يستحق جميع الأطفال رعاية طبية عالية الجودة من قبل الوالدين ، لذلك من المهم أن تكون على دراية بأحدث إرشادات العلاج حتى تتمكن من التأكد من حصول طفلك على أفضل رعاية ممكنة.

يحدث الحمل خارج الرحم عندما تنمو البويضة المخصبة بالحيوان المنوي خارج رحم المرأة في مكان آخر في بطنها.، في أكثر من 90٪ من الحالات ، يتم زرع البويضة في قناة فالوب، ويسمى الحمل البوقي. 

يصادف اليوم الجمعة الموافق، 20 نوفمبر عيد ميلاد الفنانة التونسية هند صبري والتي أتمت اليوم عامها الـ 41 عاما ورغم ذلك لايبدو عليها علامات تخطيها حاجز الأربعين ولازالت تحافظ على رونقها وأناقتها التي تخطف بها الأنظار.

وجدت دراسة أن الأطفال دون سن الخامسة أكثر عرضة لخطر الإصابة بعدوى خطيرة إذا ولدوا بعملية قيصرية بدلًا من الولادة الطبيعية.

كم مرة تركت بقايا طعامك من الغداء جانبًا ثم أعدت لتناول العشاء مرة أخرى؟ بينما نفعل ذلك جميعًا ، من المهم أن تعرف أنه مع بعض بقايا الطعام، عليك توخي الحذر الشديد لأنها يمكن أن تؤذيك عند التسخين مرة أخرى.

مازال يعاني النجم المصري محمد صلاح من وجود فيروس كورونا داخل جسمه وذلك بعدما  جاءت نتيجة المسحة الرابعة التي أجراها أمس إيجابية.
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