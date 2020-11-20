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بسبب عدم الالتزام.. أستاذ صحة عامة يحذر من عودة الإغلاق بسبب كورونا

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 12:02 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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نورهان رأفت
قال الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة، إنه في أشد الانزعاج والقلق من عدم التزام المواطنين ، بالإجراءات الاحترازية ، موضحا أن عدد حالات كورونا ، أصبحت في زيادة مستمرة ،  مما يسبب قلق ، بسبب دخول فصل الشتاء ، وانخفاض درجات الحرارة .

وأضافت الدكتور عبد اللطيف المر ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية إكسترا نيوز ، أنه من المتوقع زيادة حالات كورونا مع انخفاض درجات الحرارة وعودة الدراسة ما سيجبر الدولة على الإغلاق ، في حالة استدعى الأمر لذلك .

وأشار  إلى أن العالم يسهم في حدوث إتزان بين لانفتاح الاقتصادي ، والإجراءات الاحترازية ، من فيروس كورونا .

وتابع أن التكهنات التي يطلقها المواطنين ، تحت عنوان "الكورونا مش بتصيب مصريين " ، أدت إلى عدم الالتزام والتراجع في مستوى تنفيذ الإجراءات الاحترازية .

وأوضح ، في تصريحات تلفزيونية سابقة، أن الخطورة من فيروس كورونا تكمُن في الثلاثة أشهر القادمة، بالإضافة إلى عدم توافر تطعيم "فايزر" في مصر، بسبب التسويق العالمي، وأيضًا تطعيم "أكسفورد"، ولكن التطعيم الروسي والصيني هما اللذان يتوفران فقط.
 
وأكد وجود 11 لقاحًا بالمراحل النهائية، حيث سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة، موضحا أن ظهور فيروس كورونا دفع شركات الأدوية الكبرى إلى الدخول في سباق من أجل إصدار المصل وتطعيم فايزر، مشيرا إلى أن هذا السباق يشارك فيه أكثر من 140 شركة وما وصل منها إلى المراحل النهائية 3 أو 4 تطعيمات.

وقدمت الحكومة إلى البرلمان تقريرًا حول الجهود التي قامت بها في سبيل التصدي لانتشار فيروس "كورونا" المستجد، وذلك منذ بدء الإعلان عن ظهوره وحتى المرحلة الراهنة.

قامت وزارة البيئة، وفقا لما تضمنه التقرير، بتوريد وتركيب وحدة مركزية للتخلص من النفايات الطبية بنظام الفرم والتعقيم، وتم تدريب 112 مدربا موزعين على 15 محافظة؛ لتنفيذ البرنامج التدريبي لجميع المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.

وأصدرت وزارة البيئة الاشتراطات والدلائل الإرشادية للتعامل مع المخلفات الطبية والتخلص الآمن منها، وأطلقت تطبيقا إلكترونيا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات؛ للإبلاغ عن كميات المخلفات المتولدة بكل منشأة، فضلا عن تنسيقها المستمر مع وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي؛ لتطبيق سياسة الفصل الصحيح داخل المستشفيات للمخلفات الطبية عن المخلفات الصلبة البلدية.

ولفت التقرير إلى أن وزارة التجارة والصناعة قامت بتشكيل لجنة للمرور على المشروعات الانتاجية؛ للتأكد من قيامها بتنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، فضلا عن توفير الحماية اللازمة للعاملين بها، فيما اتخذت وزارة الداخلية إجراءاتها لتأمين نقل الحالات المُصابة من أماكن تواجدها إلى مستشفيات العزل، وكذا تأمين الأطقم الطبية وفرق الاستقصاء التابعة لوزارة الصحة.

وتتضمن التقرير الإشارة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 بتاريخ 9 مارس الماضي، بتعليق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين أو التي تتطلب انتقالهم بين المحافظات بتجمعات كبيرة مثل الحفلات الفنية، والاحتفالات الشعبية، والموالد، والمعارض.


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