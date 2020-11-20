كشف لغز انهيار المنازل المتكرر في الأقصر.. تفاصيل

نجحت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة اسنا جنوب الأقصر فى كشف لغز تعرض المنازل بمنطقة الباشا الكائنة خلف معبد إسنا للتهدم .





حيث عثرت مباحث شرطة إسنا علي غرفة بها سلم تؤدي إلي دائرة بقطر متر ونصف وعمق 4 متر ونصف بأحد المنازل .









وتعود الواقعة إلى تلقي اللواء عصام يسن مدير أمن الأقصر، أخطارًا من العقيد أحمد حبيب مأمور مركز شرطة إسنا، يفيد العثور علي حجرة منزل لشخص يدعي "م.ع.ع" يقوم بالحفر والتنقيب عن الآثار .





بالمعاينة والكشف تبين أن المنزل بحارة الباشا الكائنة خلف معبد إسنا وتسبب الحفر في سقوط وتهدم عدد من المنازل بالمنطقة بفعل الحفر والتنقيب ، وبالدخول تبين وجود حفره دائرية داخل حجرة المنزل بعمق متر ونصف وعمق اربعة متر ونصف المتر ، وبها سرداب يتجه الي الناحية الجنوبية الشرقية والمنطقة حول المنزل متهدمة من جميع الاتجاهات .





وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث من الآثار بقيادة أحمد حسن أمير مدير منطقة أثار إسنا، وذلك لمعاينة الموقع وتبين أن الحفر الغرض منه التنقيب عن الآثار وهو ما يعد مخالفة للقانون.





تحرر محضر بالواقعة وتتولي النيابة التحقيقات .





نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر، فى ضبط ​شخص يقوم بالتنقيب عن الآثار بمنزله والحفر لعمق يصل إلى 8 أمتار، وذلك داخل الكتلة السكنية بقرية الدير، وهو ما يعرض المنازل المجاورة للميل أو السقوط. ​ اقرأ أيضا : انطلاق النسخة الرابعة من أوليمبياد الفتاة الجامعية بالأقصر..صور تلقي اللواء عصام يسن مدير أمن الأقصر، قد تلقي أخطارًا من العقيد أحمد عوض بليح، رئيس مباحث مركز شرطة إسنا، يفيد قيام شخص يدعي "ي.ع.م" المقيم بناحية قرية الدير التابع لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر بالتنقيب والحفر للبحث عن الأثار بطريقة دائرية وعمق يصل الي 8 متر .

وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحث من رجال مباحث السياحة والآثار بإسنا، لضبط المتهم والتحري حول الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة لتولي النيابة التحقيق.